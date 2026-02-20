Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
