https://crimea.ria.ru/20260220/krymskiy-most-seychas--obstanovka-posle-ogranicheniya-dvizheniya-1153383960.html
Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
Крымский мост после приостановки движения транспорта свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T19:06
2026-02-20T19:06
2026-02-20T19:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0de15444f7836aaff5edd022b4a6858a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост после приостановки движения транспорта свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение на моту было ограничено в пятницу в 17:46. Запрет действовал более получаса.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_703:0:3434:2048_1920x0_80_0_0_19626aaad75bc34ae601fb036aace3a4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
Крымский мост после приостановки движения свободен для проезда с обеих сторон