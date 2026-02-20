https://crimea.ria.ru/20260220/krymskiy-most-seychas--obstanovka-posle-ogranicheniya-dvizheniya-1153383960.html

Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения

Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост после приостановки движения транспорта свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение на моту было ограничено в пятницу в 17:46. Запрет действовал более получаса.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

