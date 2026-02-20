https://crimea.ria.ru/20260220/krymskiy-most-otkryli-dlya-transporta-1153382704.html
Крымский мост открыли для транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Мост был закрыт в пятницу в 17:46. Ограничения действовали более получаса.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:19 20.02.2026 (обновлено: 18:21 20.02.2026)