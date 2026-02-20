Рейтинг@Mail.ru
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/krymskim-medikam-udalos-sokhranit-zrenie-ranennoy-na-khersonschine-devochke-1153381633.html
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
Крымским медикам удалось сохранить зрение девятилетней девочке, раненной при атаке дронов ВСУ на село Великая Лепетиха Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крымским медикам удалось сохранить зрение девятилетней девочке, раненной при атаке дронов ВСУ на село Великая Лепетиха Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.10 февраля дрон ВСУ атаковал село Великая Лепетиха Херсонской области. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лиц. Одну из них госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Через неделю ребенка выписали.Губернатор также отметил, что власти помогают семье пострадавшего ребенка с оформлением единовременной выплаты, чтобы средства были перечислены в полном объеме и без задержек.
херсонская область
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке

Медики Крыма смогли сохранить зрение раненной при атаке ВСУ 9-летней девочке – Сальдо

17:14 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крымским медикам удалось сохранить зрение девятилетней девочке, раненной при атаке дронов ВСУ на село Великая Лепетиха Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
10 февраля дрон ВСУ атаковал село Великая Лепетиха Херсонской области. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лиц. Одну из них госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Через неделю ребенка выписали.
"Ранение было тяжелым, поврежден левый глаз, были осколочные травмы. Сегодня можно сказать главное – зрение сохранено, врачи дают хороший прогноз на полное восстановление. Это заслуга крымских медиков, которые сделали все возможное", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что власти помогают семье пострадавшего ребенка с оформлением единовременной выплаты, чтобы средства были перечислены в полном объеме и без задержек.
