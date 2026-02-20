https://crimea.ria.ru/20260220/krymskim-medikam-udalos-sokhranit-zrenie-ranennoy-na-khersonschine-devochke-1153381633.html
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
Крымским медикам удалось сохранить зрение девятилетней девочке, раненной при атаке дронов ВСУ на село Великая Лепетиха Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крымским медикам удалось сохранить зрение девятилетней девочке, раненной при атаке дронов ВСУ на село Великая Лепетиха Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.10 февраля дрон ВСУ атаковал село Великая Лепетиха Херсонской области. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лиц. Одну из них госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Через неделю ребенка выписали.Губернатор также отметил, что власти помогают семье пострадавшего ребенка с оформлением единовременной выплаты, чтобы средства были перечислены в полном объеме и без задержек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек
Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
