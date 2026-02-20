https://crimea.ria.ru/20260220/krymskie-avtory-rabotayut-nad-napisaniem-edinogo-uchebnika-po-russkomu-1153371873.html
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
Филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку, сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку, сообщает глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, опыт Крыма по созданию на базе КФУ имени Вернадского факультета русского языка и литературы стал основной для перечня рекомендаций, по которым федеральные вузы буду также формировать структурные подразделения русского языка и литературы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики РоссииПутин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионовВ вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
