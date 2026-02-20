Рейтинг@Mail.ru
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/krymskie-avtory-rabotayut-nad-napisaniem-edinogo-uchebnika-po-russkomu-1153371873.html
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
Филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку, сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T12:33
2026-02-20T12:33
сергей аксенов
крым
учебники
образование в крыму и севастополе
образование в россии
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_0:90:1081:698_1920x0_80_0_0_cb0400935a35fcb211114015afb25456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку, сообщает глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, опыт Крыма по созданию на базе КФУ имени Вернадского факультета русского языка и литературы стал основной для перечня рекомендаций, по которым федеральные вузы буду также формировать структурные подразделения русского языка и литературы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики РоссииПутин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионовВ вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_14:0:1065:788_1920x0_80_0_0_132d743c40cd1db5c2bde542eb5af9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, учебники, образование в крыму и севастополе, образование в россии, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому

Крымские авторы работают над написанием единого государственного учебника по русскому

12:33 20.02.2026
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку, сообщает глава республики Сергей Аксенов.

"Крымские авторы сегодня работают над единым государственным учебником по русскому языку под руководством советника президента Елены Александровны Ямпольской", – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, опыт Крыма по созданию на базе КФУ имени Вернадского факультета русского языка и литературы стал основной для перечня рекомендаций, по которым федеральные вузы буду также формировать структурные подразделения русского языка и литературы.
"Это не первая крымская инициатива, получившая одобрение на самом высоком уровне. В этом году пройдет Съезд русистов Республики Крым, г. Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это тоже масштабирование крымского опыта: у нас на протяжении десяти лет проводится Съезд русистов Республики Крым", – отметил глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
 
Сергей АксеновКрымУчебникиОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииКФУ (Крымский федеральный университет)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
13:20Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
13:15В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
13:13Власти проверяют системы водоснабжения Алушты
13:01"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
12:55"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мира
12:44От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
12:33Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
12:29В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
12:12Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
12:06Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
12:02На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
11:56Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание
11:44С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день
11:38Шквальный ветер идет на Крым
11:31С динозавром на гербе: интервью с главой администрации города Саки
11:24Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
11:12В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
11:04Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости Крым
10:48На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
Лента новостейМолния