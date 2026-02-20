https://crimea.ria.ru/20260220/krymchane-i-sevastopoltsy-oformili-85-tysyach-pushkinskikh-kart-v-vtb-1153371283.html
Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
Более 85 тысяч Пушкинских карт оформили в ВТБ жители Республики Крым и Севастополя с начала года, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T12:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Более 85 тысяч Пушкинских карт оформили в ВТБ жители Республики Крым и Севастополя с начала года, сообщает пресс-служба банка.С начала года крымчане и севастопольцы потратили по карте почти 32 миллиона рублей. Наиболее востребованными у молодежи стали билеты в кинотеатры – на них пришлась половина от общей суммы трат. Оформить карту можно бесплатно, а лимит средств составляет 5 тысяч рублей в год, 2 тысячи из этой суммы можно потратить на посещение кинотеатров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
