Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
Более 85 тысяч Пушкинских карт оформили в ВТБ жители Республики Крым и Севастополя с начала года, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T12:06
2026-02-20T12:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Более 85 тысяч Пушкинских карт оформили в ВТБ жители Республики Крым и Севастополя с начала года, сообщает пресс-служба банка.С начала года крымчане и севастопольцы потратили по карте почти 32 миллиона рублей. Наиболее востребованными у молодежи стали билеты в кинотеатры – на них пришлась половина от общей суммы трат. Оформить карту можно бесплатно, а лимит средств составляет 5 тысяч рублей в год, 2 тысячи из этой суммы можно потратить на посещение кинотеатров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Более 85 тысяч Пушкинских карт оформили в ВТБ жители Республики Крым и Севастополя с начала года, сообщает пресс-служба банка.
С начала года крымчане и севастопольцы потратили по карте почти 32 миллиона рублей. Наиболее востребованными у молодежи стали билеты в кинотеатры – на них пришлась половина от общей суммы трат. Оформить карту можно бесплатно, а лимит средств составляет 5 тысяч рублей в год, 2 тысячи из этой суммы можно потратить на посещение кинотеатров.
"Приятно видеть, что жители полуострова активно пользуются возможностями программы "Пушкинская карта" и посещают кино, театры, музеи. Для нас важно, чтобы у молодых людей было как можно больше возможностей для развития и рассчитываем, что интерес к программе будет расти", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.
