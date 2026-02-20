https://crimea.ria.ru/20260220/khischenie-deneg-na-fortifikatsiyakh-v-kurskoy-oblasti--sud-vynes-prigovory-1153380956.html

Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Бывший гендиректор корпорации развития Курской области приговорен к девяти годам колонии по делу о хищении и растрате 5152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Ленинского городского суда Курска.Также суд лишил его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", которой его наградили в декабре 2023 года в соответствии с указом президента России.Бывший заместитель главы корпорации развития Курской области приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Еще один бывший замгендиректора корпорации получил 7 лет колонии общего режима.Экс-директору строительной фирмы, которая возводила фортификационные сооружения, суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.Дело о хищениях средств на строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Украиной районах Курской области было возбуждено в конце 2024 года. Был задержан гендиректор корпорации развития Курской области, его заместители, а также директор фирмы-подрядчика.По версии следствия, корпорация заключила договор подряда с компанией на возведение в приграничье Курской области взводных опорных пунктов. Однако в реальности работы не выполнялись, создавалась лишь их видимость. В результате было похищено 152 млн рублей. По версии следствия, все фигуранты действовали в составе организованной группы. Бюджетные средства, выделенные на фортификацию, были выведены и присвоены.В апреле 2025 года правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций в приграничье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

