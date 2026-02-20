Рейтинг@Mail.ru
Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры
Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры
Бывший гендиректор корпорации развития Курской области приговорен к девяти годам колонии по делу о хищении и растрате 5152 миллионов рублей при строительстве... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T16:57
2026-02-20T16:57
курская область
приговор
правосудие
суд
новости
хищение
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Бывший гендиректор корпорации развития Курской области приговорен к девяти годам колонии по делу о хищении и растрате 5152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Ленинского городского суда Курска.Также суд лишил его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", которой его наградили в декабре 2023 года в соответствии с указом президента России.Бывший заместитель главы корпорации развития Курской области приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Еще один бывший замгендиректора корпорации получил 7 лет колонии общего режима.Экс-директору строительной фирмы, которая возводила фортификационные сооружения, суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.Дело о хищениях средств на строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Украиной районах Курской области было возбуждено в конце 2024 года. Был задержан гендиректор корпорации развития Курской области, его заместители, а также директор фирмы-подрядчика.По версии следствия, корпорация заключила договор подряда с компанией на возведение в приграничье Курской области взводных опорных пунктов. Однако в реальности работы не выполнялись, создавалась лишь их видимость. В результате было похищено 152 млн рублей. По версии следствия, все фигуранты действовали в составе организованной группы. Бюджетные средства, выделенные на фортификацию, были выведены и присвоены.В апреле 2025 года правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций в приграничье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
курская область, приговор, правосудие, суд, новости, хищение
Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры

в Курской области экс-чиновник получил 9 лет колонии за хищения на возведении фортификаций

16:57 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Бывший гендиректор корпорации развития Курской области приговорен к девяти годам колонии по делу о хищении и растрате 5152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Ленинского городского суда Курска.

"Суд приговорил его признать виновным… и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима… с ограничением свободы сроком на один год", - сказал судья.

Также суд лишил его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", которой его наградили в декабре 2023 года в соответствии с указом президента России.
Бывший заместитель главы корпорации развития Курской области приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Еще один бывший замгендиректора корпорации получил 7 лет колонии общего режима.
Экс-директору строительной фирмы, которая возводила фортификационные сооружения, суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.
Дело о хищениях средств на строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Украиной районах Курской области было возбуждено в конце 2024 года. Был задержан гендиректор корпорации развития Курской области, его заместители, а также директор фирмы-подрядчика.
По версии следствия, корпорация заключила договор подряда с компанией на возведение в приграничье Курской области взводных опорных пунктов. Однако в реальности работы не выполнялись, создавалась лишь их видимость. В результате было похищено 152 млн рублей. По версии следствия, все фигуранты действовали в составе организованной группы. Бюджетные средства, выделенные на фортификацию, были выведены и присвоены.
В апреле 2025 года правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций в приграничье.
