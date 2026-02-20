Хакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в доме

https://crimea.ria.ru/20260220/khakery-cherez-umnye-pylesosy-poluchayut-dostup-ko-vsem-ustroystvam-v-dome-1153362776.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам в сети, рассказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин."Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети", - продолжил эксперт.По словам Золотухина, визуально определить, что устройство взломано, вряд ли получится - пылесос, вероятно, продолжит исправно делать уборку в квартире. При этом целью киберпреступников могут быть личная информация пользователей. Собранные устройством данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции.Он отметил, что если на устройстве есть микрофон и камера, то технически эти устройства могут записывать окружение, даже если на программном уровне это запрещено.Он подчеркнул, что безопасность пользователей зависит только от того, насколько они сами знакомы с основами киберграмотности и насколько ответственно относятся к владению "умными помощниками".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
