https://crimea.ria.ru/20260220/khakery-cherez-umnye-pylesosy-poluchayut-dostup-ko-vsem-ustroystvam-v-dome-1153362776.html

Хакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в доме

Хакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в доме - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Хакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в доме

Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T06:22

2026-02-20T06:22

2026-02-20T06:22

роботы

хакеры

бытовая техника

общество

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/05/1119021830_143:114:750:455_1920x0_80_0_0_079cf496de5e3098e97a8beab058319a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам в сети, рассказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин."Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети", - продолжил эксперт.По словам Золотухина, визуально определить, что устройство взломано, вряд ли получится - пылесос, вероятно, продолжит исправно делать уборку в квартире. При этом целью киберпреступников могут быть личная информация пользователей. Собранные устройством данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции.Он отметил, что если на устройстве есть микрофон и камера, то технически эти устройства могут записывать окружение, даже если на программном уровне это запрещено.Он подчеркнул, что безопасность пользователей зависит только от того, насколько они сами знакомы с основами киберграмотности и насколько ответственно относятся к владению "умными помощниками".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роботы, хакеры, бытовая техника, общество, безопасность, новости