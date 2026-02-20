https://crimea.ria.ru/20260220/karty-ochen-slabye-ekspert-o-pervom-zasedanii-soveta-mira-1153372283.html

"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мира

"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мира - РИА Новости Крым, 20.02.2026

"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мира

Созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не способен решать значимые проблемы мира и глобальной безопасности, поскольку в нем не присутствуют...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не способен решать значимые проблемы мира и глобальной безопасности, поскольку в нем не присутствуют Россия, Китай и ряд других крупных международных игроков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он отметил, что из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН в "Совете мира" участвуют только США."Отсутствие таких стран как Россия и Китай, отсутствие большинства европейских государств, при всем специфическом отношении к ним, и ряда других ведущих стран мира, говорит о том, что Трампу не удалось собрать вокруг себя авторитетные державы", - подчеркнул Шатров.В то же время, по мнению эксперта, "Совет мира" может оказаться вполне успешным глобальным коммерческим проектом бизнес-империи Трампа в области строительства.19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание "Совета мира", которое было посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Инициатор создания организации, президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов. Другие члены организации, такие как Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.Формально "Совет мира" задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы Почему "Совет мира" Трампа можно считать конкурентом ООН

