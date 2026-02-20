https://crimea.ria.ru/20260220/kakoy-segodnya-prazdnik-20-fevralya-1135046386.html

Какой сегодня праздник: 20 февраля

Какой сегодня праздник: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Какой сегодня праздник: 20 февраля

20 февраля планета отмечает Всемирный день социальной справедливости. Также в этот день родилась российская правозащитница, врач Елизавета Глинка, которую... РИА Новости Крым, 20.02.2026

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. 20 февраля планета отмечает Всемирный день социальной справедливости. Также в этот день родилась российская правозащитница, врач Елизавета Глинка, которую называли Доктором Лизой.Что празднуют в миреПо решению ООН 20 февраля объявлен Всемирным днем социальной справедливости. Страны-участницы ООН обязуются способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния внутри государств.Кроме того, сегодня отмечается День леденцовых петушков – праздник, который обожают сладкоежки всех возрастов. Несмотря на огромное количество сладостей в XXI веке, петушки на палочке не утратили свою популярность. Леденцы также радуют детей и "окунают" в детство взрослых жителей планеты.Также сегодня можно отметить День любви к своему питомцу, День яблока и День комфорта. Именины у Луки, Парфения, Петра, Александра, Алексея.Знаменательные событияВ 1986 году СССР вывел в космос научную станцию "Мир".В 395 году в иудейском городе Вифлееме (Палестина), где согласно Евангелию родился Иисус Христос, был основан первый женский монастырь.В 1940 году на экранах появилась веселая мультяшная пара – кот Том и мышонок Джерри.Кто родился20 февраля 1844 года родился австрийский физик Людвиг Больцман – основатель статистической физики и физической кинетики. Он обобщил закон Максвелла о влиянии скоростей газовых молекул на различные виды газов и вывел основное кинетическое уравнение газов, которое является основой физической кинетики.В 1886 году на свет появился венгерский и советский коммунист, политический деятель Бела Кун.64 года исполнилось бы российскому врачу-реаниматологу, правозащитнице и филантропу Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Она стала одним из первых лиц российской благотворительности, создала фонд "Справедливая помощь", нацеленный на поддержку умирающих и обездоленных, а также помогала детям в Донбассе и Сирии. Доктор Лиза трагически погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, который летел в Сирию.Также 20 февраля родились космонавт, герой России Антон Шкаплеров, американская супермодель Синди Кроуфорд и музыкант Курт Кобейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

