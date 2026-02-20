https://crimea.ria.ru/20260220/gubernatory-budut-nesti-pryamuyu-otvetstvennost-za-detskiy-otdykh---zakon-1153387834.html

Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ответственность за организацию детского отдыха в России теперь напрямую будет возложена на глав субъектов. Президент Владимир Путин подписал закон. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон также прописывает повышение статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха.Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

