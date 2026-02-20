Рейтинг@Mail.ru
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
Ответственность за организацию детского отдыха в России теперь напрямую будет возложена на глав субъектов. Президент Владимир Путин подписал закон. Документ... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T23:29
2026-02-20T23:52
владимир путин (политик)
россия
закон и право
детский отдых
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ответственность за организацию детского отдыха в России теперь напрямую будет возложена на глав субъектов. Президент Владимир Путин подписал закон. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон также прописывает повышение статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха.Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), россия, закон и право, детский отдых, новости, общество
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон

Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха в России

23:29 20.02.2026 (обновлено: 23:52 20.02.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНачало летнего сезона в детском лагере "Орлёнок"
Начало летнего сезона в детском лагере Орлёнок - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ответственность за организацию детского отдыха в России теперь напрямую будет возложена на глав субъектов. Президент Владимир Путин подписал закон. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон также прописывает повышение статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха.
Закон устанавливает, координационный орган – межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления маленьких россиян – будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. Кроме того, в ее состав включат представителей региональных органов здравоохранения.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
Владимир Путин (политик)РоссияЗакон и правоДетский отдыхНовостиОбщество
 
