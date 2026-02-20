https://crimea.ria.ru/20260220/gubernatory-budut-nesti-pryamuyu-otvetstvennost-za-detskiy-otdykh---zakon-1153387834.html
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
Ответственность за организацию детского отдыха в России теперь напрямую будет возложена на глав субъектов. Президент Владимир Путин подписал закон.
2026-02-20T23:29
2026-02-20T23:29
2026-02-20T23:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ответственность за организацию детского отдыха в России теперь напрямую будет возложена на глав субъектов. Президент Владимир Путин подписал закон. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон также прописывает повышение статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха.Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха в России
23:29 20.02.2026 (обновлено: 23:52 20.02.2026)