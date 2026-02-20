https://crimea.ria.ru/20260220/evrosoyuz-i-ukraina-tayno-zaklyuchili-pakt-s-vengerskoy-oppozitsiey-1153379806.html

Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией

2026-02-20T16:15

2026-02-20T16:15

2026-02-20T16:16

венгрия

виктор орбан

европейский союз (ес)

украина

политика

внешняя политика

в мире

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому последние обязуются в случае прихода к власти поддержать политический вектор Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне.Премьер добавил, что у его правительства есть точные сведения, что Киев финансирует "Тису", вмешиваясь в парламентские выборы. По словам Орбана, режим Зеленского безвозмездно предоставляет IT-услуги в интересах этой партии.Орбан констатировал, что отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что если на выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского, поэтому он начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяПочему Европа никак не решится на мир с РоссиейМерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией

Новости

