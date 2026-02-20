Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому последние обязуются в случае прихода к власти... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому последние обязуются в случае прихода к власти поддержать политический вектор Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне.Премьер добавил, что у его правительства есть точные сведения, что Киев финансирует "Тису", вмешиваясь в парламентские выборы. По словам Орбана, режим Зеленского безвозмездно предоставляет IT-услуги в интересах этой партии.Орбан констатировал, что отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что если на выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского, поэтому он начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны.
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией

Орбан: Киев и ЕС договорились с венгерской оппозицией о поддержке курса на войну

16:15 20.02.2026 (обновлено: 16:16 20.02.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому последние обязуются в случае прихода к власти поддержать политический вектор Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне.

"Речь идет о создании оси Брюссель —Киев — партия "Тиса". Если она в Венгрии придет к власти, новое правительство поддержит Украину в продолжении войны, поддержит членство Украины в Евросоюзе и откажется от венгерского права вето в Брюсселе по вопросам войны и внешней политики", — цитируют Орбана РИА Новости.

Премьер добавил, что у его правительства есть точные сведения, что Киев финансирует "Тису", вмешиваясь в парламентские выборы. По словам Орбана, режим Зеленского безвозмездно предоставляет IT-услуги в интересах этой партии.
Орбан констатировал, что отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что если на выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского, поэтому он начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны.
