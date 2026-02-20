https://crimea.ria.ru/20260220/evrosoyuz-i-ukraina-tayno-zaklyuchili-pakt-s-vengerskoy-oppozitsiey-1153379806.html
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому последние обязуются в случае прихода к власти... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T16:15
2026-02-20T16:15
2026-02-20T16:16
венгрия
виктор орбан
европейский союз (ес)
украина
политика
внешняя политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137085726_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_dce133ef5dadea2c02f166cca3c4b00c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому последние обязуются в случае прихода к власти поддержать политический вектор Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне.Премьер добавил, что у его правительства есть точные сведения, что Киев финансирует "Тису", вмешиваясь в парламентские выборы. По словам Орбана, режим Зеленского безвозмездно предоставляет IT-услуги в интересах этой партии.Орбан констатировал, что отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что если на выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского, поэтому он начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяПочему Европа никак не решится на мир с РоссиейМерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
венгрия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137085726_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_b3143a79b7cd790290183b44e568dae6.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, виктор орбан, европейский союз (ес), украина, политика, внешняя политика, в мире, новости
Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
Орбан: Киев и ЕС договорились с венгерской оппозицией о поддержке курса на войну
16:15 20.02.2026 (обновлено: 16:16 20.02.2026)