Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Двое мужчин погибли ,еще трое получили ранения при атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.02.2026
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли ,еще трое получили ранения при атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще трое мужчин получили ранения."Двоих мужчин с минно-взрывными травмами и различными слепыми осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ. Третьему пострадавшему с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ", - добавил Гладков.В пятницу днем ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на момент удара в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории школы, из-за чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. Пострадавших нет.
белгородская область
Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области погибли два человека и трое получили ранения при атаке дронов ВСУ

18:39 20.02.2026
 
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли ,еще трое получили ранения при атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Максимовском сельском поселении два дрона атаковали автомобиль на территории предприятия. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте". - написал он в Telegram.
Еще трое мужчин получили ранения.
"Двоих мужчин с минно-взрывными травмами и различными слепыми осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ. Третьему пострадавшему с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ", - добавил Гладков.
В пятницу днем ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на момент удара в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории школы, из-за чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. Пострадавших нет.
