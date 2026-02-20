https://crimea.ria.ru/20260220/dva-cheloveka-pogibli-i-troe-raneny-pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1153383268.html

Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Двое мужчин погибли ,еще трое получили ранения при атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли ,еще трое получили ранения при атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще трое мужчин получили ранения."Двоих мужчин с минно-взрывными травмами и различными слепыми осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ. Третьему пострадавшему с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ", - добавил Гладков.В пятницу днем ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на момент удара в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории школы, из-за чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жильяНовости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщинаНовый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры

