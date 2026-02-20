https://crimea.ria.ru/20260220/demokraty-v-kongresse-khotyat-zapretit-trampu-napadat-na-iran-1153366295.html

Демократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран

Представители Демократической партии США в Конгрессе вместе с частью не поддерживающих президента США Дональда Трампа республиканцев готовятся принять... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T10:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Представители Демократической партии США в Конгрессе вместе с частью не поддерживающих президента США Дональда Трампа республиканцев готовятся принять резолюцию, которая запретит Белому дому применять силу против Ирана. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам эксперта, у инициаторов резолюции может оказаться достаточно голосов, чтобы протащить билль как минимум в Палате представителей Конгресса.По словам эксперта, в Пентагоне надеются достичь максимальной готовности для нанесения ударов по Ирану к середине марта. Однако, в отличие от случая с Венесуэлой, времени на раздумья у Трампа сейчас очень мало, считает политолог."Весной и летом будет уже вовсю идти электоральная борьба в США, устраивать авантюру чересчур рискованно. Нужно принимать решение в самое ближайшее время - с каждым новым днем окно возможностей постепенно закрывается", - пояснил он.Президент США Дональд Трамп на первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне заявил, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".Телеканал ABC сообщил, что Белый дом рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявлениеСША готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог

