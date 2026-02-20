https://crimea.ria.ru/20260220/demokraty-v-kongresse-khotyat-zapretit-trampu-napadat-na-iran-1153366295.html
Демократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран
Демократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Демократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран
Представители Демократической партии США в Конгрессе вместе с частью не поддерживающих президента США Дональда Трампа республиканцев готовятся принять... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T10:43
2026-02-20T10:43
2026-02-20T10:43
малек дудаков
сша
политика
иран
мнения
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/72/1117957291_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_69d3803bcca465433a94a4755bef35e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Представители Демократической партии США в Конгрессе вместе с частью не поддерживающих президента США Дональда Трампа республиканцев готовятся принять резолюцию, которая запретит Белому дому применять силу против Ирана. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам эксперта, у инициаторов резолюции может оказаться достаточно голосов, чтобы протащить билль как минимум в Палате представителей Конгресса.По словам эксперта, в Пентагоне надеются достичь максимальной готовности для нанесения ударов по Ирану к середине марта. Однако, в отличие от случая с Венесуэлой, времени на раздумья у Трампа сейчас очень мало, считает политолог."Весной и летом будет уже вовсю идти электоральная борьба в США, устраивать авантюру чересчур рискованно. Нужно принимать решение в самое ближайшее время - с каждым новым днем окно возможностей постепенно закрывается", - пояснил он.Президент США Дональд Трамп на первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне заявил, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".Телеканал ABC сообщил, что Белый дом рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявлениеСША готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог
сша
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/72/1117957291_56:0:2536:1860_1920x0_80_0_0_5fdbfb281cc8261a0851a85526308b21.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малек дудаков, сша, политика, иран, мнения, дональд трамп, в мире
Демократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран
Оппозиция Трампу в Конгрессе намерена принять резолюцию о запрете нападения США на Иран
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Представители Демократической партии США в Конгрессе вместе с частью не поддерживающих президента США Дональда Трампа республиканцев готовятся принять резолюцию, которая запретит Белому дому применять силу против Ирана. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, у инициаторов резолюции может оказаться достаточно голосов, чтобы протащить билль как минимум в Палате представителей Конгресса.
"Для демократов это выигрышная стратегия - перебороть президентское вето очевидно не выйдет. Но зато можно публично продемонстрировать электорату свое нежелание санкционировать непопулярную войну с Ираном. И заранее снять с себя ответственность за любые возможные последствия вроде ударов по базам США или перекрытия Ормузского пролива", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, в Пентагоне надеются достичь максимальной готовности для нанесения ударов по Ирану к середине марта. Однако, в отличие от случая с Венесуэлой, времени на раздумья у Трампа сейчас очень мало, считает политолог.
"Весной и летом будет уже вовсю идти электоральная борьба в США, устраивать авантюру чересчур рискованно. Нужно принимать решение в самое ближайшее время - с каждым новым днем окно возможностей постепенно закрывается", - пояснил он.
Президент США Дональд Трамп на первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне заявил
, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".
Телеканал ABC сообщил, что Белый дом рассматривает варианты ударов
по иранским правительственным, военным и ядерным объектам Ирана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: