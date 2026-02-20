Без подарков и сюрпризов - погода на выходных в Крыму

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260220/bez-podarkov-i-syurprizov---pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1153374489.html
2026-02-20T19:46
2026-02-20T19:46
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530533_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fe44f8cb70917f9259d7778589a28055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Относительно теплая, но ветреная погода ожидается в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра Погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его информации, в субботу на южной периферии антициклона будет скользить фронтальная система, поэтому будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, за исключением ночного времени - по северу, северо-западу Крыма может пройти небольшой дождь."…Ветер при этом плотный, северо-восточных румбов, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Ночная температура в субботу +1…+4, и днем +3…+6. На побережье местами до 8 градусов тепла", - сказал он.В воскресенье, по прогнозу специалиста, облаков станет больше из-за влияния черноморской депрессии, но существенные осадки будут маловероятны."Ночью -1…+2, днем +3…+6, на побережье до +9 градусов", - отметил он.Температурный фон предстоящих выходных будет в пределах климатической нормы заключительной декады февраля, добавил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крым, новости крыма
19:46 20.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Относительно теплая, но ветреная погода ожидается в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра Погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его информации, в субботу на южной периферии антициклона будет скользить фронтальная система, поэтому будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, за исключением ночного времени - по северу, северо-западу Крыма может пройти небольшой дождь.
"…Ветер при этом плотный, северо-восточных румбов, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Ночная температура в субботу +1…+4, и днем +3…+6. На побережье местами до 8 градусов тепла", - сказал он.
В воскресенье, по прогнозу специалиста, облаков станет больше из-за влияния черноморской депрессии, но существенные осадки будут маловероятны.
"Ночью -1…+2, днем +3…+6, на побережье до +9 градусов", - отметил он.
Температурный фон предстоящих выходных будет в пределах климатической нормы заключительной декады февраля, добавил эксперт.

"В общем, финал календарной зимы каких-то особых, выдающихся подарков и сюрпризов не принесет. Мы будем пребывать в состоянии умеренного температурного режима, но с небольшими волнами", - заключил Евгений Тишковец.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымНовости Крыма
 
