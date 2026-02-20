https://crimea.ria.ru/20260220/belgorodskoy-oblasti-vydelyat-14-mlrd-rubley-na-vosstanovlenie-zhilya-1153365620.html
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья
Правительство РФ в течение нескольких месяцев выделит 14 миллиардов рублей для жителей Белгородской области, лишившихся своего жилья. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Правительство РФ в течение нескольких месяцев выделит 14 миллиардов рублей для жителей Белгородской области, лишившихся своего жилья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Деньги пойдут жителям Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского, Волоконовского округов, отметил губернатор.По информации Гладкова, еще шесть миллиардов рублей поступят в марте, в апреле - оставшиеся шесть.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 19 февраля часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Также в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики.15 февраля киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
