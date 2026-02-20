Рейтинг@Mail.ru
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/belgorodskoy-oblasti-vydelyat-14-mlrd-rubley-na-vosstanovlenie-zhilya-1153365620.html
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья
Правительство РФ в течение нескольких месяцев выделит 14 миллиардов рублей для жителей Белгородской области, лишившихся своего жилья. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 20.02.2026
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
финансирование
жилье
правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Правительство РФ в течение нескольких месяцев выделит 14 миллиардов рублей для жителей Белгородской области, лишившихся своего жилья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Деньги пойдут жителям Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского, Волоконовского округов, отметил губернатор.По информации Гладкова, еще шесть миллиардов рублей поступят в марте, в апреле - оставшиеся шесть.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 19 февраля часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Также в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики.15 февраля киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, финансирование, жилье, правительство россии
Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья

Белгородской области выделят 14 миллиардов рублей на восстановление разрушенного жилья

09:53 20.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Правительство РФ в течение нескольких месяцев выделит 14 миллиардов рублей для жителей Белгородской области, лишившихся своего жилья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вчера на заседании правительства Российской Федерации под руководством Михаила Владимировича Мишустина принято решение о выделении двух миллиардов рублей из 14 для наших жителей, чье жилье полностью уничтожено, и тех, кто проживал в закрытых населенных пунктах", - написал Гладков в соцсети МАХ.
Деньги пойдут жителям Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского, Волоконовского округов, отметил губернатор.
По информации Гладкова, еще шесть миллиардов рублей поступят в марте, в апреле - оставшиеся шесть.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 19 февраля часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Также в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики.
15 февраля киевские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьНовостиФинансированиеЖильеПравительство России
 
