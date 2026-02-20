Атаки ВСУ на Севастополь и трагедия на озере Байкал – главное за день

https://crimea.ria.ru/20260220/ataki-vsu-na-sevastopol-i-tragediya-na-ozere-baykal--glavnoe-za-den-1153387138.html

В Севастополе дважды за день отразили атаку украинских беспилотников - есть жертвы. Туристы погибли на озере Байкал в районе мыса Хобой - там под лед провалился РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T22:32

2026-02-20T22:32

2026-02-20T22:32

главное за день

происшествия

атаки всу на крым

севастополь

сша

санкции

санкции против россии

политика

крым

байкал

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136146737_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_38b87e7d0256ab71db9508289538ea36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе дважды за день отразили атаку украинских беспилотников - есть жертвы. Туристы погибли на озере Байкал в районе мыса Хобой - там под лед провалился УАЗ с семьей из КНР. В Кремле прокомментировали продление на год санкций США против России. Созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не способен решать значимые проблемы глобальной безопасности, убежден руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку. Выставка "Защитники Отечества" военкора РИА Новости Крым открылась в Ливадии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтаки ВСУ на СевастопольВ ночь на пятницу ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина и ранена 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером 20 февраля в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Над Севастополе военные сбивают цели противника.На Байкале авто с туристами из КНР провалилось под ледНа озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший девять человек. Погибли восемь из них, в том числе 14-летний ребенок. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, удалось установить личности пяти жертв. Четыре из них – граждане КНР – супружеская пара с 14-летним ребенком и еще одной родственницей, а также 44-летний водитель.Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".Ответ Кремля на продление санкций США против РоссииПродление на год санкций США против России стало автоматическим решением в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Первое заседание Совета мира оказалось слабымСозданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не способен решать значимые проблемы мира и глобальной безопасности, поскольку в нем не присутствуют Россия, Китай и ряд других крупных международных игроков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Крымские авторы работают над единым учебником по русскомуФилологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку, сообщает глава республики Сергей Аксенов.Выставка военкора РИА Новости Крым открылась в ЛивадииВ Белом зале Ливадийского дворца в пятницу состоялась презентация выставки "Защитники Отечества", на которой представлены работы военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева.Это – необычный художественно-документальный проект, объединяющий фотографии действующего военного корреспондента и живописные произведения, посвященные защите страны в период военных испытаний. Через свои работы Дмитрий Макеев передал трудовые будни бойцов СВО, которые с 2022 года стоят на защите нашей Родины. Также серия кадров посвящена мирным жителям и беженцам, восстановлению разрушенных городов и налаживанию жизни на освобожденных территориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

сша

крым

байкал

2026

главное за день, происшествия, атаки всу на крым, севастополь, сша, санкции, санкции против россии, политика, крым, байкал, совет мира