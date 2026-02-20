Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина
В Краснодаре при атаке беспилотников ВСУ ранен мужчина и горит газовая труба
22:05 20.02.2026 (обновлено: 22:36 20.02.2026)
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодар. Об этом сообщили мэр города Евгений Наумов.
Вечером в пятницу оперштаб Кубани сообщил, что в Краснодаре обломки дрона упали в частном секторе в районе торгового центра.
"По уточненным данным, один житель получил порезы от осколков стекла. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте", - написал он в Telegram.
По его данным, обломки дрона упали на улице Новороссийской.
"Осколки повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы, скорая помощь, газовая служба. Рядом с местом падения находится гаражный кооператив, многоквартирные дома. Предварительно, произошло повреждение машин и остекления МКД", - уточнил он.
Кроме того, в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА повредили три частных дома и ЛЭП.
"В результате падения фрагментов беспилотников повреждены стекла в домах, крыша и забор. Зафиксированы перебои в электроснабжении в поселке Ильском и станице Дербентской. На месте работают аварийный бригады, оперативные и специальные службы", - отмечается в сообщении.