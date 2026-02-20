https://crimea.ria.ru/20260220/ataka-vsu-na-krasnodar--ranen-muzhchina-1153386918.html

Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина

Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодар. Об этом сообщили мэр города Евгений Наумов.Вечером в пятницу оперштаб Кубани сообщил, что в Краснодаре обломки дрона упали в частном секторе в районе торгового центра.По его данным, обломки дрона упали на улице Новороссийской.Кроме того, в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА повредили три частных дома и ЛЭП. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

