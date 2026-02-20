Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года

https://crimea.ria.ru/20260220/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-42-naselennykh-punkta-s-nachala-goda-1153362141.html
Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО.
2026-02-20T00:27
2026-02-20T00:27
2026-02-20T00:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".В прошлом году, по словам Рудского, российские бойцы освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территорииВ частности, в рамках выполнения задачи по созданию полосы безопасности вдоль государственной границы в Сумской области на сегодняшний день под контроль российских Вооруженных сил перешли 26 населенных пунктов. Ранее они использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области, отметил первый замначальника Генштаба. В Харьковской области подразделениями группировки войск "Север" завершено освобождение города Волчанска и еще 15 населенных пунктов, указал Рудской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
