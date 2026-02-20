Рейтинг@Mail.ru
Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года
Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года
Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО. Об этом... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".В прошлом году, по словам Рудского, российские бойцы освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территорииВ частности, в рамках выполнения задачи по созданию полосы безопасности вдоль государственной границы в Сумской области на сегодняшний день под контроль российских Вооруженных сил перешли 26 населенных пунктов. Ранее они использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области, отметил первый замначальника Генштаба. В Харьковской области подразделениями группировки войск "Север" завершено освобождение города Волчанска и еще 15 населенных пунктов, указал Рудской.
Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года

Армия РФ взяла под контроль 900 квадратных километров территории с начала года в зоне СВО

00:27 20.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".
"С начала этого года под наш контроль перешло еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта", - сказал он.
В прошлом году, по словам Рудского, российские бойцы освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории
В частности, в рамках выполнения задачи по созданию полосы безопасности вдоль государственной границы в Сумской области на сегодняшний день под контроль российских Вооруженных сил перешли 26 населенных пунктов. Ранее они использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области, отметил первый замначальника Генштаба.
В Харьковской области подразделениями группировки войск "Север" завершено освобождение города Волчанска и еще 15 населенных пунктов, указал Рудской.
