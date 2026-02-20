https://crimea.ria.ru/20260220/armiya-rossii-nakhoditsya-v-12-kilometrakh-ot-zaporozhya-1153361706.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" находятся в 12 километрах от Запорожья. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".Он отметил, что с ноября 2025 года под котроль группировки перешли 12 населенных пунктов.15 февраля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр" сообщил, что силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья. 27 января он сообщал, что передовые подразделения российских воинов находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин Запорожья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

