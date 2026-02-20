Рейтинг@Mail.ru
Армия России находится в 12 километрах от Запорожья - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/armiya-rossii-nakhoditsya-v-12-kilometrakh-ot-zaporozhya-1153361706.html
Армия России находится в 12 километрах от Запорожья
Армия России находится в 12 километрах от Запорожья - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Армия России находится в 12 километрах от Запорожья
Бойцы группировки войск "Днепр" находятся в 12 километрах от Запорожья. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T00:12
2026-02-20T00:25
запорожская область
запорожье
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "днепр"
новости сво
сергей рудской
генштаб мо рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118444_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_169e5bffa33f83c89867ff3cae8b5448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" находятся в 12 километрах от Запорожья. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".Он отметил, что с ноября 2025 года под котроль группировки перешли 12 населенных пунктов.15 февраля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр" сообщил, что силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья. 27 января он сообщал, что передовые подразделения российских воинов находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин Запорожья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
запорожье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6bdac073684b313d05d217c192a6c958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, запорожье, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "днепр", новости сво, сергей рудской, генштаб мо рф
Армия России находится в 12 километрах от Запорожья

Вооруженные силы России находятся в 12 километрах от Запорожья – Генштаб

00:12 20.02.2026 (обновлено: 00:25 20.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 на Сумском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" находятся в 12 километрах от Запорожья. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Он отметил, что с ноября 2025 года под котроль группировки перешли 12 населенных пунктов.

"Среди них крупные узлы обороны противника Малая Токмачка, Степногорск и Приморское. В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра", - уточнил Рудской.

15 февраля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр" сообщил, что силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья. 27 января он сообщал, что передовые подразделения российских воинов находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин Запорожья.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьЗапорожьеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Днепр"Новости СВОСергей РудскойГенштаб МО РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:27Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года
00:17ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперации
00:12Армия России находится в 12 километрах от Запорожья
00:01Погодные качели в Крыму: снова оттепель
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
23:58Обстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявление
23:4229 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями
23:30Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей
23:12В Севастополе работает ПВО – военные отражают атаку
23:07В Севастополе объявлена воздушная тревога
23:04Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры
22:52Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное
22:23Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине
22:11В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат
21:49Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США
21:22Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Лента новостейМолния