Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин
Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин
Ростех отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T09:46
2026-02-20T09:46
вооруженные силы россии
армия и флот
ростех
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ростех отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.БРЭМ-80 серийно производит концерн "Уралвагонзавод". В войска поступили новые образцы, усовершенствованные с учетом опыта боевого применения в зоне специальной военной операции.Спецоборудование БРЭМ также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе.БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает высокую подвижность и может оперативно запускаться и приступать к выполнению задач даже в самые экстремальные холода. Машина в одиночку может буксировать не только российские, но и более тяжелые западные танки.
Новости
вооруженные силы россии, армия и флот, ростех, военно-промышленный комплекс (впк), новости, новости сво
Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин

Ростех передал в войска партию модернизированных эвакуационных бронемашин БРЭМ-80

09:46 20.02.2026
 
© РостехМодернизированная БРЭМ-80
Модернизированная БРЭМ-80
© Ростех
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ростех отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
БРЭМ-80 серийно производит концерн "Уралвагонзавод". В войска поступили новые образцы, усовершенствованные с учетом опыта боевого применения в зоне специальной военной операции.
"Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение – механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая кабину", - пояснили в Ростехе.
Спецоборудование БРЭМ также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе.
БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает высокую подвижность и может оперативно запускаться и приступать к выполнению задач даже в самые экстремальные холода. Машина в одиночку может буксировать не только российские, но и более тяжелые западные танки.
Вооруженные силы РоссииАрмия и флотРостехВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиНовости СВО
 
