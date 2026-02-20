https://crimea.ria.ru/20260220/armiya-rf-poluchila-novuyu-partiyu-obnovlennykh-evakuatsionnykh-bronemashin-1153365016.html

Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин

Ростех отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 в преддверии Дня защитника Отечества.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ростех отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.БРЭМ-80 серийно производит концерн "Уралвагонзавод". В войска поступили новые образцы, усовершенствованные с учетом опыта боевого применения в зоне специальной военной операции.Спецоборудование БРЭМ также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе.БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает высокую подвижность и может оперативно запускаться и приступать к выполнению задач даже в самые экстремальные холода. Машина в одиночку может буксировать не только российские, но и более тяжелые западные танки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России

2026

