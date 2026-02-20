Рейтинг@Mail.ru
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 20.02.2026
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями
149 украинских беспилотников уничтожены в ночь на пятницу над регионами РФ, в том числе 52 – у берегов Черного и Азовского морей и 20 – над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. 149 украинских беспилотников уничтожены в ночь на пятницу над регионами РФ, в том числе 52 – у берегов Черного и Азовского морей и 20 – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В том числе 57 дронов уничтожены на Брянской областью, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над территорией Республики Крым, 17 – над территорией Краснодарского края, два – над Ростовской и один – над Белгородской областями.Вечером в четверг силы ПВО за три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожили 29 беспилотников. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Воздушная тревога в городе была объявлена в 23 часа 19 февраля. Ее отменили только утром в пятницу.
РИА Новости Крым
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями

Над Крымом и Черным и Азовским морями уничтожены 72 дрона ВСУ - Минобороны

07:15 20.02.2026 (обновлено: 07:23 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. 149 украинских беспилотников уничтожены в ночь на пятницу над регионами РФ, в том числе 52 – у берегов Черного и Азовского морей и 20 – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23 часов 19 февраля до 7 часов 20 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В том числе 57 дронов уничтожены на Брянской областью, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над территорией Республики Крым, 17 – над территорией Краснодарского края, два – над Ростовской и один – над Белгородской областями.
Вечером в четверг силы ПВО за три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожили 29 беспилотников. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Воздушная тревога в городе была объявлена в 23 часа 19 февраля. Ее отменили только утром в пятницу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей
В Севастополе работает ПВО – военные отражают атаку
На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
00:46
Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь
 
