https://crimea.ria.ru/20260220/72-drona-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-i-azovskim-moryami-1153363012.html
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 20.02.2026
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями
149 украинских беспилотников уничтожены в ночь на пятницу над регионами РФ, в том числе 52 – у берегов Черного и Азовского морей и 20 – над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T07:15
2026-02-20T07:15
2026-02-20T07:23
новости
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости сво
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128728046_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_649e8b12d94debe5a06fb113dba0c2fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. 149 украинских беспилотников уничтожены в ночь на пятницу над регионами РФ, в том числе 52 – у берегов Черного и Азовского морей и 20 – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В том числе 57 дронов уничтожены на Брянской областью, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над территорией Республики Крым, 17 – над территорией Краснодарского края, два – над Ростовской и один – над Белгородской областями.Вечером в четверг силы ПВО за три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожили 29 беспилотников. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Воздушная тревога в городе была объявлена в 23 часа 19 февраля. Ее отменили только утром в пятницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целейВ Севастополе работает ПВО – военные отражают атакуНа Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
https://crimea.ria.ru/20260220/muzhchina-pogib-pri-atake-bpla-na-sevastopol-1153362287.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128728046_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e563a27cebd682093256f0245de6569.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма
72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями
Над Крымом и Черным и Азовским морями уничтожены 72 дрона ВСУ - Минобороны
07:15 20.02.2026 (обновлено: 07:23 20.02.2026)