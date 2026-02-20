https://crimea.ria.ru/20260220/72-drona-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-i-azovskim-moryami-1153363012.html

72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями

72 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. 149 украинских беспилотников уничтожены в ночь на пятницу над регионами РФ, в том числе 52 – у берегов Черного и Азовского морей и 20 – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В том числе 57 дронов уничтожены на Брянской областью, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над территорией Республики Крым, 17 – над территорией Краснодарского края, два – над Ростовской и один – над Белгородской областями.Вечером в четверг силы ПВО за три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожили 29 беспилотников. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Воздушная тревога в городе была объявлена в 23 часа 19 февраля. Ее отменили только утром в пятницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целейВ Севастополе работает ПВО – военные отражают атакуНа Кубани объявили угрозу атаки беспилотников

