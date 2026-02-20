https://crimea.ria.ru/20260220/11-000-vitkov-vokrug-zemli--kosmonavt-shkaplerov-o-kosmose-i-lyudyakh-1145563258.html

11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях

11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях - РИА Новости Крым, 20.02.2026

11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях

Четыре космических полета к Международной космической станции, 11 тысяч витков вокруг Земли, три выхода в открытый космос, один из которых рекордный –... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T07:13

2026-02-20T07:13

2026-02-20T07:13

космос

эксклюзивы риа новости крым

антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

крым

севастополь

интервью

мкс

земля

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133777978_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_781280ccc679cab4c2fa34ebcc8ce7e7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Четыре космических полета к Международной космической станции, 11 тысяч витков вокруг Земли, три выхода в открытый космос, один из которых рекордный – продолжительностью 8 часов 13 минут!Он отталкивается от борта станции на длину страховочного фала и парит в открытом космосе, и любуется планетой, и замирает: "Ничего красивее я не видел".А когда-то мальчишкой бегал по улицам своего родного Севастополя, и даже не был отличником. Но всегда-всегда верил в мечту, путь к которой не прост, но достижим. Если верить по-настоящему.Космонавт-испытатель с позывным "Астрей", полковник ВВС РФ, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров... В день его рождения – о мечтах, людях, космической программе России и о будущих полетах к другим планетам – в интервью РИА Новости Крым.О космонавтах и блогерахСевастополец Антон Шкаплеров – сын подводника. Вырос в окружении моряков и, возможно, поэтому романтике морских странствий предпочел космические путешествия. Гагарин, Титов, Леонов – вот герои, которые вдохновляли."Они все начинали военными летчиками. И я решил для себя: сначала тоже стану летчиком, а потом уже – космонавтом. Чтобы понять, что такое авиация, я много об этом читал. И еще мне повезло, что в Севастополе был аэроклуб при ДОСААФ. Мы совершенно бесплатно после школы могли ездить на аэродром и заниматься авиационными видами спорта – прыгать с парашютом и летать на больших поршневых самолетах", - вспоминает космонавт.– Чтобы стать космонавтом - какие качества для этого нужны?– Ну, вот на моем примере: я не был олимпийским чемпионом, хотя любил спорт, вольную борьбу. Я не лауреат Нобелевской премии, в школе не был круглым отличником. Но надо просто захотеть, быть целеустремленным и верным своей мечте. Этого достаточно.О первом космическом выходе16 февраля 2012 года Антон Шкаплеров и его коллега Олег Кононенко осуществили выход в открытый космос. Они перенесли грузовую стрелу со стыковочного отдела на малый исследовательский модуль МКС. Длительность выхода – 6 часов 15 минут.Задачи в открытом космосе бывают самые разные: что-либо демонтировать, установить научную аппаратуру, интегрировать вновь прибывший модуль, оставить на внешней стороне экспериментальный материал, чтобы снять через пару лет и передать ученым для оценки деградации."Мы называем это – факторы космического полета. Это солнечная радиация, огромные перепады температур – почти в 300 градусов, вибрация, вакуум. Такие материалы потом могут использоваться, например, при строительстве новых космических аппаратов", - рассказывает Антон Шкаплеров.Именно работу в открытом космосе Шкаплеров называет самой интересной частью своей профессии. От вечности отделяют всего лишь два страховочных фала, но страха нет. Есть чувство парения.– Насколько красива наша планета из космоса?– Ничего красивее я не видел. К сожалению, пока еще нет такой техники, которая передала бы то, что мы видим глазами. На экранах, на фотографиях – все не то. Земля прекрасна! Причем, неважно светлая или темная ее сторона. Она всегда завораживает любого, кто это видит.Об открытом наборе "Роскосмоса"В 2012 году Роскосмос объявил первый открытый космический набор на конкурсной основе – с тех пор их проведено уже четыре. Стать космонавтом по этой программе может любой здоровый и спортивно подготовленный человек с высшим образованием в возрасте до 35 лет – отбирают, конечно, лучших.Вообще, пока, по словам космонавта, желающих лететь к звездам не так много, как хотелось бы: "Просто мне кажется, популяризация космонавтики у нас пока еще низкая. Хотя мы живем в первой космической державе. Но дело движется, и сейчас космос стал для россиян немножко ближе".В частности, это о кино. По мнению Шкаплерова, современные российские фильмы о космосе в деле популяризации профессии играют очень большую роль. Сам он признается: больше всего нравятся отечественные картины "Время первых", "Гагарин. Первый в космосе", "Салют-7" – космос в них немного "невзаправдашний", зато посыл правильный."Ну или вот после выхода фильма "Вызов" я встречаюсь со школьниками, студентами. В конце встречи обычно спрашиваю, кто бы хотел стать космонавтом? Знаете, раньше это были единицы, а сейчас – вот честно могу сказать – прямо "лес рук", - говорит космонавт.Об орбитальном "Вызове"В 2021 году российский режиссер Клим Шипенко впервые в истории человечества снял полнометражное кино в космосе. В нашумевшей картине "Вызов" Шкаплеров играл самого себя. Признается: процесс понравился. При этом актерскую работу в космосе пришлось совмещать с основными профессиональными задачами.Обычный съемочный день киношников длится 12 часов. В космическом расписании им выделяли по 2, максимум по 4 часа. Этого не хватало, и Шипенко просил космонавтов сниматься уже после ужина и до полуночи."Ну, это понятно, конечно. У ребят было всего 12 суток на МКС. Мы понимали: раз они уже прилетели, надо все-таки отнестись с пониманием, старались помочь", - рассказывает космонавт.– Антон Николаевич, если опять позовут сниматься в кино, пойдете?– Пойдем! Надо, правда, почитать сценарий, кто режиссер. Ну а так, да, мне понравилось.О космической программе России и геополитике12 апреля 1961 года в 9 часов 06 минут 59,7 секунд с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток" массой 4725 килограммов с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Следующие 65 лет люди продолжали осваивать околоземную орбиту, высаживались на Луне, запускали автоматические станций практически ко всем планетам Солнечной системы."Космонавтика развивается. У нас есть долговременные программы, в том числе лунная. Сейчас разрабатываем новую российскую орбитальную станцию – РО(С)С. Первый модуль должен быть выведен на орбиту в конце 2027 года. К этой станции будут летать новые космические корабли "Орел", которые будут выводиться с Земли на орбиту новой российской экологически чистой ракетой "Ангара". И все эти старты будут проходить с нового космодрома "Восточный", который находится в Амурской области, недалеко от Благовещенска", – рассказывает космонавт.– Сколько, на ваш взгляд, потребуется времени, чтобы мы полетели на другие планеты?– Я думаю, не раньше 2030, может быть, даже 2035 года, но нога человека ступит на Марс. Сейчас, называют сроки год – два. Но я, как профессионал, сомневаюсь, что это получится так быстро.– А что с международной дружбой на МКС?– Независимо от геополитической обстановки на Земле, мы как летали, так и летаем вместе. У нас продолжается перекрестный полет: на каждом российском корабле летит один американец, на каждом американском – один россиянин. Примерно половина нашей подготовки проходит в России, половина – за рубежом, в других космических агентствах, задействованных в программе МКС. В Хьюстоне – NASA, в Кельне – Европейское космическое агентство. Это Монреаль – Канада, Токио – Япония. В общем, космонавты живут дружно.О Крыме и новой мечте– А каким может быть место Крыма в космической программе России?– Ну, во-первых, кое-что осталось. Под Евпаторией есть центр дальней космической связи. Что осталось, модернизировали, будут ставить новые. Также в Крыму раньше проходили морские выживания на случай приводнения аппарата в воду. Думаю, это тоже надо возобновить. Перед тем, как первый луноход полетел на Луну, его управление отрабатывалось также под Евпаторией. То есть ландшафт был создан, как на Луне. У нас есть Крымская обсерватория. А еще Крым – лучшее место для реабилитации космонавтов после длительных полетов.Возрождение космической славы Крыма – одно из его заветных желаний. Другое – просто почаще бывать в родном Крыму и Севастополе. Но есть у Антона Шкаплерова и новая главная мечта.Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011-го по 2022 год выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Свою деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос" завершил в 2023 году. Продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алексей Леонов был первым: к 60-летию выхода человека в открытый космосОтложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуостровеПервая среди звезд: к 40-летию выхода в открытый космос Светланы Савицкой

https://crimea.ria.ru/20260206/rossiya-mozhet-postroit-na-lune-atomnuyu-elektrostantsiyu-1152993074.html

https://crimea.ria.ru/20250412/osvoenie-kosmosa-v-infografike-ria-novosti-krym-1145616036.html

https://crimea.ria.ru/20211017/peresild-rasskazala-o-svoikh-vpechatleniyakh-posle-vozvrascheniya-na-zemlyu-1121161036.html

https://crimea.ria.ru/20250412/kto-otkryl-miru-kosmos-litsa-pervykh-1128082560.html

космос

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

космос, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), крым, севастополь, интервью, мкс, земля, общество