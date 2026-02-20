11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
Космонавт Антон Шкаплеров о пути, профессии и полетах человека на другие планеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Четыре космических полета к Международной космической станции, 11 тысяч витков вокруг Земли, три выхода в открытый космос, один из которых рекордный – продолжительностью 8 часов 13 минут!
Он отталкивается от борта станции на длину страховочного фала и парит в открытом космосе, и любуется планетой, и замирает: "Ничего красивее я не видел".
А когда-то мальчишкой бегал по улицам своего родного Севастополя, и даже не был отличником. Но всегда-всегда верил в мечту, путь к которой не прост, но достижим. Если верить по-настоящему.
Космонавт-испытатель с позывным "Астрей", полковник ВВС РФ, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров... В день его рождения – о мечтах, людях, космической программе России и о будущих полетах к другим планетам – в интервью РИА Новости Крым.
О космонавтах и блогерах
"Действительно, это – мечта детства", – время, когда о космосе грезили если не все, то через одного, Шкаплеров вспоминает с теплотой. – "Космонавты были очень популярны, как сейчас блогеры. Бесплатное советское образование, доступные кружки – все это позволяло мальчишкам и девчонкам верить, что можно стать кем ты хочешь".
Севастополец Антон Шкаплеров – сын подводника. Вырос в окружении моряков и, возможно, поэтому романтике морских странствий предпочел космические путешествия. Гагарин, Титов, Леонов – вот герои, которые вдохновляли.
Космонавт Антон Шкаплеров
"Они все начинали военными летчиками. И я решил для себя: сначала тоже стану летчиком, а потом уже – космонавтом. Чтобы понять, что такое авиация, я много об этом читал. И еще мне повезло, что в Севастополе был аэроклуб при ДОСААФ. Мы совершенно бесплатно после школы могли ездить на аэродром и заниматься авиационными видами спорта – прыгать с парашютом и летать на больших поршневых самолетах", - вспоминает космонавт.
– Чтобы стать космонавтом - какие качества для этого нужны?
– Ну, вот на моем примере: я не был олимпийским чемпионом, хотя любил спорт, вольную борьбу. Я не лауреат Нобелевской премии, в школе не был круглым отличником. Но надо просто захотеть, быть целеустремленным и верным своей мечте. Этого достаточно.
О первом космическом выходе
16 февраля 2012 года Антон Шкаплеров и его коллега Олег Кононенко осуществили выход в открытый космос. Они перенесли грузовую стрелу со стыковочного отдела на малый исследовательский модуль МКС. Длительность выхода – 6 часов 15 минут.
"Это был первый мой выход. Второй – рекордный, и этот рекорд до сих пор никто не побил – 8 часов 13 минут. Выходить не боялся. Если честно, боялся вообще не выйти. Мы же выходим не погулять. Всегда есть задачи, поэтому выходят не все. А мне повезло в первом же полете", – признается космонавт.
Задачи в открытом космосе бывают самые разные: что-либо демонтировать, установить научную аппаратуру, интегрировать вновь прибывший модуль, оставить на внешней стороне экспериментальный материал, чтобы снять через пару лет и передать ученым для оценки деградации.
"Мы называем это – факторы космического полета. Это солнечная радиация, огромные перепады температур – почти в 300 градусов, вибрация, вакуум. Такие материалы потом могут использоваться, например, при строительстве новых космических аппаратов", - рассказывает Антон Шкаплеров.
Именно работу в открытом космосе Шкаплеров называет самой интересной частью своей профессии. От вечности отделяют всего лишь два страховочных фала, но страха нет. Есть чувство парения.
"Там есть 5-10 минут, когда дают отдохнуть. В этот момент можно просто оттолкнуться от станции на длину страховочного фала и просто парить. Вокруг – Земля, станция, космос. И ты – человек в открытом космосе!", - говорит он.
– Насколько красива наша планета из космоса?
– Ничего красивее я не видел. К сожалению, пока еще нет такой техники, которая передала бы то, что мы видим глазами. На экранах, на фотографиях – все не то. Земля прекрасна! Причем, неважно светлая или темная ее сторона. Она всегда завораживает любого, кто это видит.
Об открытом наборе "Роскосмоса"
В 2012 году Роскосмос объявил первый открытый космический набор на конкурсной основе – с тех пор их проведено уже четыре. Стать космонавтом по этой программе может любой здоровый и спортивно подготовленный человек с высшим образованием в возрасте до 35 лет – отбирают, конечно, лучших.
"Можно написать заявление и попытаться пройти отбор в отряд космонавтов. К сожалению, мало кто об этом знает. Поэтому мне приходится ездить по регионам, чтобы рассказывать, искать специалистов по различным предприятиям, университетам", – говорит Шкаплеров.
Вообще, пока, по словам космонавта, желающих лететь к звездам не так много, как хотелось бы: "Просто мне кажется, популяризация космонавтики у нас пока еще низкая. Хотя мы живем в первой космической державе. Но дело движется, и сейчас космос стал для россиян немножко ближе".
В частности, это о кино. По мнению Шкаплерова, современные российские фильмы о космосе в деле популяризации профессии играют очень большую роль. Сам он признается: больше всего нравятся отечественные картины "Время первых", "Гагарин. Первый в космосе", "Салют-7" – космос в них немного "невзаправдашний", зато посыл правильный.
"Ну или вот после выхода фильма "Вызов" я встречаюсь со школьниками, студентами. В конце встречи обычно спрашиваю, кто бы хотел стать космонавтом? Знаете, раньше это были единицы, а сейчас – вот честно могу сказать – прямо "лес рук", - говорит космонавт.
Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС
Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС
Об орбитальном "Вызове"
В 2021 году российский режиссер Клим Шипенко впервые в истории человечества снял полнометражное кино в космосе. В нашумевшей картине "Вызов" Шкаплеров играл самого себя. Признается: процесс понравился. При этом актерскую работу в космосе пришлось совмещать с основными профессиональными задачами.
"Как командир, я должен был разгрузить корабль, законсервировать его. Мне надо было сделать кое-какие срочные эксперименты. Олегу Новицкому (летчик-космонавт, Герой России – ред.), который также снимался, надо было расконсервировать корабль, загрузить его, передать мне дела на старте, потому что я переходил в должность старшего, ответственного за российский сегмент. Поэтому нам было не до фильма", – вспоминает Шкаплеров.
Обычный съемочный день киношников длится 12 часов. В космическом расписании им выделяли по 2, максимум по 4 часа. Этого не хватало, и Шипенко просил космонавтов сниматься уже после ужина и до полуночи.
"Ну, это понятно, конечно. У ребят было всего 12 суток на МКС. Мы понимали: раз они уже прилетели, надо все-таки отнестись с пониманием, старались помочь", - рассказывает космонавт.
– Антон Николаевич, если опять позовут сниматься в кино, пойдете?
– Пойдем! Надо, правда, почитать сценарий, кто режиссер. Ну а так, да, мне понравилось.
О космической программе России и геополитике
12 апреля 1961 года в 9 часов 06 минут 59,7 секунд с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток" массой 4725 килограммов с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Следующие 65 лет люди продолжали осваивать околоземную орбиту, высаживались на Луне, запускали автоматические станций практически ко всем планетам Солнечной системы.
"Космонавтика развивается. У нас есть долговременные программы, в том числе лунная. Сейчас разрабатываем новую российскую орбитальную станцию – РО(С)С. Первый модуль должен быть выведен на орбиту в конце 2027 года. К этой станции будут летать новые космические корабли "Орел", которые будут выводиться с Земли на орбиту новой российской экологически чистой ракетой "Ангара". И все эти старты будут проходить с нового космодрома "Восточный", который находится в Амурской области, недалеко от Благовещенска", – рассказывает космонавт.
– Сколько, на ваш взгляд, потребуется времени, чтобы мы полетели на другие планеты?
– Я думаю, не раньше 2030, может быть, даже 2035 года, но нога человека ступит на Марс. Сейчас, называют сроки год – два. Но я, как профессионал, сомневаюсь, что это получится так быстро.
– А что с международной дружбой на МКС?
– Независимо от геополитической обстановки на Земле, мы как летали, так и летаем вместе. У нас продолжается перекрестный полет: на каждом российском корабле летит один американец, на каждом американском – один россиянин. Примерно половина нашей подготовки проходит в России, половина – за рубежом, в других космических агентствах, задействованных в программе МКС. В Хьюстоне – NASA, в Кельне – Европейское космическое агентство. Это Монреаль – Канада, Токио – Япония. В общем, космонавты живут дружно.
О Крыме и новой мечте
– А каким может быть место Крыма в космической программе России?
– Ну, во-первых, кое-что осталось. Под Евпаторией есть центр дальней космической связи. Что осталось, модернизировали, будут ставить новые. Также в Крыму раньше проходили морские выживания на случай приводнения аппарата в воду. Думаю, это тоже надо возобновить. Перед тем, как первый луноход полетел на Луну, его управление отрабатывалось также под Евпаторией. То есть ландшафт был создан, как на Луне. У нас есть Крымская обсерватория. А еще Крым – лучшее место для реабилитации космонавтов после длительных полетов.
Возрождение космической славы Крыма – одно из его заветных желаний. Другое – просто почаще бывать в родном Крыму и Севастополе. Но есть у Антона Шкаплерова и новая главная мечта.
"Мне хочется быть полезным и дальше, передавать свой опыт молодым космонавтам, участвовать в разработке новой космической техники, в новых космических программах, – говорит он и поздравляет всех крымчан с праздником. – Желаю всем крепкого космического здоровья, и чтобы обязательно все ваши мечты сбывались!"
Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011-го по 2022 год выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Свою деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос" завершил в 2023 году. Продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
