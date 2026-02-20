Рейтинг@Mail.ru
11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
Эксклюзивы РИА Новости Крым
11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Четыре космических полета к Международной космической станции, 11 тысяч витков вокруг Земли, три выхода в открытый космос, один из которых рекордный – продолжительностью 8 часов 13 минут!Он отталкивается от борта станции на длину страховочного фала и парит в открытом космосе, и любуется планетой, и замирает: "Ничего красивее я не видел".А когда-то мальчишкой бегал по улицам своего родного Севастополя, и даже не был отличником. Но всегда-всегда верил в мечту, путь к которой не прост, но достижим. Если верить по-настоящему.Космонавт-испытатель с позывным "Астрей", полковник ВВС РФ, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров... В день его рождения – о мечтах, людях, космической программе России и о будущих полетах к другим планетам – в интервью РИА Новости Крым.О космонавтах и блогерахСевастополец Антон Шкаплеров – сын подводника. Вырос в окружении моряков и, возможно, поэтому романтике морских странствий предпочел космические путешествия. Гагарин, Титов, Леонов – вот герои, которые вдохновляли."Они все начинали военными летчиками. И я решил для себя: сначала тоже стану летчиком, а потом уже – космонавтом. Чтобы понять, что такое авиация, я много об этом читал. И еще мне повезло, что в Севастополе был аэроклуб при ДОСААФ. Мы совершенно бесплатно после школы могли ездить на аэродром и заниматься авиационными видами спорта – прыгать с парашютом и летать на больших поршневых самолетах", - вспоминает космонавт.– Чтобы стать космонавтом - какие качества для этого нужны?– Ну, вот на моем примере: я не был олимпийским чемпионом, хотя любил спорт, вольную борьбу. Я не лауреат Нобелевской премии, в школе не был круглым отличником. Но надо просто захотеть, быть целеустремленным и верным своей мечте. Этого достаточно.О первом космическом выходе16 февраля 2012 года Антон Шкаплеров и его коллега Олег Кононенко осуществили выход в открытый космос. Они перенесли грузовую стрелу со стыковочного отдела на малый исследовательский модуль МКС. Длительность выхода – 6 часов 15 минут.Задачи в открытом космосе бывают самые разные: что-либо демонтировать, установить научную аппаратуру, интегрировать вновь прибывший модуль, оставить на внешней стороне экспериментальный материал, чтобы снять через пару лет и передать ученым для оценки деградации."Мы называем это – факторы космического полета. Это солнечная радиация, огромные перепады температур – почти в 300 градусов, вибрация, вакуум. Такие материалы потом могут использоваться, например, при строительстве новых космических аппаратов", - рассказывает Антон Шкаплеров.Именно работу в открытом космосе Шкаплеров называет самой интересной частью своей профессии. От вечности отделяют всего лишь два страховочных фала, но страха нет. Есть чувство парения.– Насколько красива наша планета из космоса?– Ничего красивее я не видел. К сожалению, пока еще нет такой техники, которая передала бы то, что мы видим глазами. На экранах, на фотографиях – все не то. Земля прекрасна! Причем, неважно светлая или темная ее сторона. Она всегда завораживает любого, кто это видит.Об открытом наборе "Роскосмоса"В 2012 году Роскосмос объявил первый открытый космический набор на конкурсной основе – с тех пор их проведено уже четыре. Стать космонавтом по этой программе может любой здоровый и спортивно подготовленный человек с высшим образованием в возрасте до 35 лет – отбирают, конечно, лучших.Вообще, пока, по словам космонавта, желающих лететь к звездам не так много, как хотелось бы: "Просто мне кажется, популяризация космонавтики у нас пока еще низкая. Хотя мы живем в первой космической державе. Но дело движется, и сейчас космос стал для россиян немножко ближе".В частности, это о кино. По мнению Шкаплерова, современные российские фильмы о космосе в деле популяризации профессии играют очень большую роль. Сам он признается: больше всего нравятся отечественные картины "Время первых", "Гагарин. Первый в космосе", "Салют-7" – космос в них немного "невзаправдашний", зато посыл правильный."Ну или вот после выхода фильма "Вызов" я встречаюсь со школьниками, студентами. В конце встречи обычно спрашиваю, кто бы хотел стать космонавтом? Знаете, раньше это были единицы, а сейчас – вот честно могу сказать – прямо "лес рук", - говорит космонавт.Об орбитальном "Вызове"В 2021 году российский режиссер Клим Шипенко впервые в истории человечества снял полнометражное кино в космосе. В нашумевшей картине "Вызов" Шкаплеров играл самого себя. Признается: процесс понравился. При этом актерскую работу в космосе пришлось совмещать с основными профессиональными задачами.Обычный съемочный день киношников длится 12 часов. В космическом расписании им выделяли по 2, максимум по 4 часа. Этого не хватало, и Шипенко просил космонавтов сниматься уже после ужина и до полуночи."Ну, это понятно, конечно. У ребят было всего 12 суток на МКС. Мы понимали: раз они уже прилетели, надо все-таки отнестись с пониманием, старались помочь", - рассказывает космонавт.– Антон Николаевич, если опять позовут сниматься в кино, пойдете?– Пойдем! Надо, правда, почитать сценарий, кто режиссер. Ну а так, да, мне понравилось.О космической программе России и геополитике12 апреля 1961 года в 9 часов 06 минут 59,7 секунд с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток" массой 4725 килограммов с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Следующие 65 лет люди продолжали осваивать околоземную орбиту, высаживались на Луне, запускали автоматические станций практически ко всем планетам Солнечной системы."Космонавтика развивается. У нас есть долговременные программы, в том числе лунная. Сейчас разрабатываем новую российскую орбитальную станцию – РО(С)С. Первый модуль должен быть выведен на орбиту в конце 2027 года. К этой станции будут летать новые космические корабли "Орел", которые будут выводиться с Земли на орбиту новой российской экологически чистой ракетой "Ангара". И все эти старты будут проходить с нового космодрома "Восточный", который находится в Амурской области, недалеко от Благовещенска", – рассказывает космонавт.– Сколько, на ваш взгляд, потребуется времени, чтобы мы полетели на другие планеты?– Я думаю, не раньше 2030, может быть, даже 2035 года, но нога человека ступит на Марс. Сейчас, называют сроки год – два. Но я, как профессионал, сомневаюсь, что это получится так быстро.– А что с международной дружбой на МКС?– Независимо от геополитической обстановки на Земле, мы как летали, так и летаем вместе. У нас продолжается перекрестный полет: на каждом российском корабле летит один американец, на каждом американском – один россиянин. Примерно половина нашей подготовки проходит в России, половина – за рубежом, в других космических агентствах, задействованных в программе МКС. В Хьюстоне – NASA, в Кельне – Европейское космическое агентство. Это Монреаль – Канада, Токио – Япония. В общем, космонавты живут дружно.О Крыме и новой мечте– А каким может быть место Крыма в космической программе России?– Ну, во-первых, кое-что осталось. Под Евпаторией есть центр дальней космической связи. Что осталось, модернизировали, будут ставить новые. Также в Крыму раньше проходили морские выживания на случай приводнения аппарата в воду. Думаю, это тоже надо возобновить. Перед тем, как первый луноход полетел на Луну, его управление отрабатывалось также под Евпаторией. То есть ландшафт был создан, как на Луне. У нас есть Крымская обсерватория. А еще Крым – лучшее место для реабилитации космонавтов после длительных полетов.Возрождение космической славы Крыма – одно из его заветных желаний. Другое – просто почаще бывать в родном Крыму и Севастополе. Но есть у Антона Шкаплерова и новая главная мечта.Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011-го по 2022 год выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Свою деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос" завершил в 2023 году. Продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Четыре космических полета к Международной космической станции, 11 тысяч витков вокруг Земли, три выхода в открытый космос, один из которых рекордный – продолжительностью 8 часов 13 минут!
Он отталкивается от борта станции на длину страховочного фала и парит в открытом космосе, и любуется планетой, и замирает: "Ничего красивее я не видел".
А когда-то мальчишкой бегал по улицам своего родного Севастополя, и даже не был отличником. Но всегда-всегда верил в мечту, путь к которой не прост, но достижим. Если верить по-настоящему.
Космонавт-испытатель с позывным "Астрей", полковник ВВС РФ, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров... В день его рождения – о мечтах, людях, космической программе России и о будущих полетах к другим планетам – в интервью РИА Новости Крым.

О космонавтах и блогерах

"Действительно, это – мечта детства", – время, когда о космосе грезили если не все, то через одного, Шкаплеров вспоминает с теплотой. – "Космонавты были очень популярны, как сейчас блогеры. Бесплатное советское образование, доступные кружки – все это позволяло мальчишкам и девчонкам верить, что можно стать кем ты хочешь".

Севастополец Антон Шкаплеров – сын подводника. Вырос в окружении моряков и, возможно, поэтому романтике морских странствий предпочел космические путешествия. Гагарин, Титов, Леонов – вот герои, которые вдохновляли.
"Они все начинали военными летчиками. И я решил для себя: сначала тоже стану летчиком, а потом уже – космонавтом. Чтобы понять, что такое авиация, я много об этом читал. И еще мне повезло, что в Севастополе был аэроклуб при ДОСААФ. Мы совершенно бесплатно после школы могли ездить на аэродром и заниматься авиационными видами спорта – прыгать с парашютом и летать на больших поршневых самолетах", - вспоминает космонавт.
– Чтобы стать космонавтом - какие качества для этого нужны?
– Ну, вот на моем примере: я не был олимпийским чемпионом, хотя любил спорт, вольную борьбу. Я не лауреат Нобелевской премии, в школе не был круглым отличником. Но надо просто захотеть, быть целеустремленным и верным своей мечте. Этого достаточно.
Суперлуние - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
6 февраля, 08:06
Россия может построить на Луне атомную электростанцию

О первом космическом выходе

16 февраля 2012 года Антон Шкаплеров и его коллега Олег Кононенко осуществили выход в открытый космос. Они перенесли грузовую стрелу со стыковочного отдела на малый исследовательский модуль МКС. Длительность выхода – 6 часов 15 минут.
"Это был первый мой выход. Второй – рекордный, и этот рекорд до сих пор никто не побил – 8 часов 13 минут. Выходить не боялся. Если честно, боялся вообще не выйти. Мы же выходим не погулять. Всегда есть задачи, поэтому выходят не все. А мне повезло в первом же полете", – признается космонавт.
Задачи в открытом космосе бывают самые разные: что-либо демонтировать, установить научную аппаратуру, интегрировать вновь прибывший модуль, оставить на внешней стороне экспериментальный материал, чтобы снять через пару лет и передать ученым для оценки деградации.
"Мы называем это – факторы космического полета. Это солнечная радиация, огромные перепады температур – почти в 300 градусов, вибрация, вакуум. Такие материалы потом могут использоваться, например, при строительстве новых космических аппаратов", - рассказывает Антон Шкаплеров.
Именно работу в открытом космосе Шкаплеров называет самой интересной частью своей профессии. От вечности отделяют всего лишь два страховочных фала, но страха нет. Есть чувство парения.
"Там есть 5-10 минут, когда дают отдохнуть. В этот момент можно просто оттолкнуться от станции на длину страховочного фала и просто парить. Вокруг – Земля, станция, космос. И ты – человек в открытом космосе!", - говорит он.
– Насколько красива наша планета из космоса?
– Ничего красивее я не видел. К сожалению, пока еще нет такой техники, которая передала бы то, что мы видим глазами. На экранах, на фотографиях – все не то. Земля прекрасна! Причем, неважно светлая или темная ее сторона. Она всегда завораживает любого, кто это видит.
ГАГАРИН ПОЛЕТ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
12 апреля 2025, 09:47Инфографика
Освоение космоса в инфографике РИА Новости Крым

Об открытом наборе "Роскосмоса"

В 2012 году Роскосмос объявил первый открытый космический набор на конкурсной основе – с тех пор их проведено уже четыре. Стать космонавтом по этой программе может любой здоровый и спортивно подготовленный человек с высшим образованием в возрасте до 35 лет – отбирают, конечно, лучших.
"Можно написать заявление и попытаться пройти отбор в отряд космонавтов. К сожалению, мало кто об этом знает. Поэтому мне приходится ездить по регионам, чтобы рассказывать, искать специалистов по различным предприятиям, университетам", – говорит Шкаплеров.
Вообще, пока, по словам космонавта, желающих лететь к звездам не так много, как хотелось бы: "Просто мне кажется, популяризация космонавтики у нас пока еще низкая. Хотя мы живем в первой космической державе. Но дело движется, и сейчас космос стал для россиян немножко ближе".
В частности, это о кино. По мнению Шкаплерова, современные российские фильмы о космосе в деле популяризации профессии играют очень большую роль. Сам он признается: больше всего нравятся отечественные картины "Время первых", "Гагарин. Первый в космосе", "Салют-7" – космос в них немного "невзаправдашний", зато посыл правильный.
"Ну или вот после выхода фильма "Вызов" я встречаюсь со школьниками, студентами. В конце встречи обычно спрашиваю, кто бы хотел стать космонавтом? Знаете, раньше это были единицы, а сейчас – вот честно могу сказать – прямо "лес рук", - говорит космонавт.
Об орбитальном "Вызове"

В 2021 году российский режиссер Клим Шипенко впервые в истории человечества снял полнометражное кино в космосе. В нашумевшей картине "Вызов" Шкаплеров играл самого себя. Признается: процесс понравился. При этом актерскую работу в космосе пришлось совмещать с основными профессиональными задачами.
"Как командир, я должен был разгрузить корабль, законсервировать его. Мне надо было сделать кое-какие срочные эксперименты. Олегу Новицкому (летчик-космонавт, Герой России – ред.), который также снимался, надо было расконсервировать корабль, загрузить его, передать мне дела на старте, потому что я переходил в должность старшего, ответственного за российский сегмент. Поэтому нам было не до фильма", – вспоминает Шкаплеров.
Обычный съемочный день киношников длится 12 часов. В космическом расписании им выделяли по 2, максимум по 4 часа. Этого не хватало, и Шипенко просил космонавтов сниматься уже после ужина и до полуночи.
"Ну, это понятно, конечно. У ребят было всего 12 суток на МКС. Мы понимали: раз они уже прилетели, надо все-таки отнестись с пониманием, старались помочь", - рассказывает космонавт.
– Антон Николаевич, если опять позовут сниматься в кино, пойдете?
– Пойдем! Надо, правда, почитать сценарий, кто режиссер. Ну а так, да, мне понравилось.
Подготовка к старту ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 09:17
Пересильд рассказала о своих впечатлениях после возвращения на Землю

О космической программе России и геополитике

12 апреля 1961 года в 9 часов 06 минут 59,7 секунд с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток" массой 4725 килограммов с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Следующие 65 лет люди продолжали осваивать околоземную орбиту, высаживались на Луне, запускали автоматические станций практически ко всем планетам Солнечной системы.
"Космонавтика развивается. У нас есть долговременные программы, в том числе лунная. Сейчас разрабатываем новую российскую орбитальную станцию – РО(С)С. Первый модуль должен быть выведен на орбиту в конце 2027 года. К этой станции будут летать новые космические корабли "Орел", которые будут выводиться с Земли на орбиту новой российской экологически чистой ракетой "Ангара". И все эти старты будут проходить с нового космодрома "Восточный", который находится в Амурской области, недалеко от Благовещенска", – рассказывает космонавт.
– Сколько, на ваш взгляд, потребуется времени, чтобы мы полетели на другие планеты?
– Я думаю, не раньше 2030, может быть, даже 2035 года, но нога человека ступит на Марс. Сейчас, называют сроки год – два. Но я, как профессионал, сомневаюсь, что это получится так быстро.
– А что с международной дружбой на МКС?
– Независимо от геополитической обстановки на Земле, мы как летали, так и летаем вместе. У нас продолжается перекрестный полет: на каждом российском корабле летит один американец, на каждом американском – один россиянин. Примерно половина нашей подготовки проходит в России, половина – за рубежом, в других космических агентствах, задействованных в программе МКС. В Хьюстоне – NASA, в Кельне – Европейское космическое агентство. Это Монреаль – Канада, Токио – Япония. В общем, космонавты живут дружно.

О Крыме и новой мечте

– А каким может быть место Крыма в космической программе России?
– Ну, во-первых, кое-что осталось. Под Евпаторией есть центр дальней космической связи. Что осталось, модернизировали, будут ставить новые. Также в Крыму раньше проходили морские выживания на случай приводнения аппарата в воду. Думаю, это тоже надо возобновить. Перед тем, как первый луноход полетел на Луну, его управление отрабатывалось также под Евпаторией. То есть ландшафт был создан, как на Луне. У нас есть Крымская обсерватория. А еще Крым – лучшее место для реабилитации космонавтов после длительных полетов.
Возрождение космической славы Крыма – одно из его заветных желаний. Другое – просто почаще бывать в родном Крыму и Севастополе. Но есть у Антона Шкаплерова и новая главная мечта.

"Мне хочется быть полезным и дальше, передавать свой опыт молодым космонавтам, участвовать в разработке новой космической техники, в новых космических программах, – говорит он и поздравляет всех крымчан с праздником. – Желаю всем крепкого космического здоровья, и чтобы обязательно все ваши мечты сбывались!"

Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011-го по 2022 год выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Свою деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос" завершил в 2023 году. Продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
