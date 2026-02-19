https://crimea.ria.ru/20260219/zhile-i-dorogi-chto-postroyat-v-krymu-v-2026-godu-1153335870.html
Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Кроме того, в Крыму реконструируют канализационно-насосную станцию в Алуште, проведут капремонт аварийных участков водоводов, обеспечивающих Евпаторию, завершат строительство и ремонт дорог и искусственных сооружений на 500 километрах.В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом годуКрым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жильяСколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
