Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Кроме того, в Крыму реконструируют канализационно-насосную станцию в Алуште, проведут капремонт аварийных участков водоводов, обеспечивающих Евпаторию, завершат строительство и ремонт дорог и искусственных сооружений на 500 километрах.В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом годуКрым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жильяСколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году

В Крыму построят почти 1,3 млн "квадратов" жиля и реконструируют еще 500 км дорог – власти

12:17 19.02.2026 (обновлено: 12:26 19.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
"В сфере жилищного строительства в текущем году предстоит ввести в эксплуатацию 1,28 млн квадратных метров жилья. Более 20 тысяч "квадратов" уже сданы за первые полтора месяца", – проинформировал Гоцанюк.
Кроме того, в Крыму реконструируют канализационно-насосную станцию в Алуште, проведут капремонт аварийных участков водоводов, обеспечивающих Евпаторию, завершат строительство и ремонт дорог и искусственных сооружений на 500 километрах.
"Среди наиболее значимых объектов – объездная дорога Международного детского центра "Артек", участок трассы Льговское-Грушевка-Судак, а также обновление улично-дорожной сети Коктебеля", – перечислил глава республиканского Сомина.
В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
