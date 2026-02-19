https://crimea.ria.ru/20260219/zhile-i-dorogi-chto-postroyat-v-krymu-v-2026-godu-1153335870.html

Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году

Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году

В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T12:17

2026-02-19T12:17

2026-02-19T12:26

юрий гоцанюк

новости крыма

строительство

жилье в крыму

дороги крыма

благоустройство

крым

стройка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_157b234de2b4664ade9ec60e37a0d372.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Кроме того, в Крыму реконструируют канализационно-насосную станцию в Алуште, проведут капремонт аварийных участков водоводов, обеспечивающих Евпаторию, завершат строительство и ремонт дорог и искусственных сооружений на 500 километрах.В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом годуКрым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жильяСколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, новости крыма, строительство, жилье в крыму, дороги крыма, благоустройство, крым, стройка