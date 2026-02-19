Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов

https://crimea.ria.ru/20260219/vykhod-rossii-iz-espch-ne-povliyal-na-zaschitu-prav-rossiyan--krasnov-1153344992.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Россией международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина.Он призвал судей учитывать это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы. Такие факты, по словам главы Верховного суда, имеются.Краснов добавил, что качество работы судей РФ в целом остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает 5%. Вместе с тем, по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам.Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в ЕСПЧ. Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человекаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Россией международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина.
"В связи с денонсацией ряда международных договоров, в том числе повлекшей выход нашей страны из юрисдикции политизированного Европейского суда по правам человека, в конце прошлого года исключены разъяснения, основанные на положениях данных актов. Указанное не повлияло на уровень защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства", – сказал Краснов.
Он призвал судей учитывать это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы. Такие факты, по словам главы Верховного суда, имеются.
Краснов добавил, что качество работы судей РФ в целом остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает 5%. Вместе с тем, по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам.
"Порой они прямо противоречат официальным актам толкования высшей судебной инстанции, порождают целый ряд негативных последствий, вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом", – констатировал председатель Верховного суда РФ.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в ЕСПЧ. Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.
В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека
