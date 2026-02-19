Рейтинг@Mail.ru
Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/vykhod-rossii-iz-espch-ne-povliyal-na-zaschitu-prav-rossiyan--krasnov-1153344992.html
Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов
Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов
Денонсация Россией международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T14:57
2026-02-19T14:57
игорь краснов
новости
россия
еспч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119833519_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_50b741704749e2ba59867d6e6955e631.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Россией международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина.Он призвал судей учитывать это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы. Такие факты, по словам главы Верховного суда, имеются.Краснов добавил, что качество работы судей РФ в целом остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает 5%. Вместе с тем, по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам.Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в ЕСПЧ. Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человекаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119833519_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_0e1ff757423d508d1cd7314815dc0de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь краснов, новости, россия, еспч
Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов

Денонсация международных договоров не повлияла на уровень защиты прав россиян – Краснов

14:57 19.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Денонсация Россией международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина.
"В связи с денонсацией ряда международных договоров, в том числе повлекшей выход нашей страны из юрисдикции политизированного Европейского суда по правам человека, в конце прошлого года исключены разъяснения, основанные на положениях данных актов. Указанное не повлияло на уровень защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства", – сказал Краснов.
Он призвал судей учитывать это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы. Такие факты, по словам главы Верховного суда, имеются.
Краснов добавил, что качество работы судей РФ в целом остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает 5%. Вместе с тем, по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам.
"Порой они прямо противоречат официальным актам толкования высшей судебной инстанции, порождают целый ряд негативных последствий, вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом", – констатировал председатель Верховного суда РФ.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в ЕСПЧ. Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.
В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Игорь КрасновНовостиРоссияЕСПЧ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
15:21В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
15:10В Крыму объяснили причину подорожания огурцов
14:57Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов
14:47Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых
14:45В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
14:37Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов
14:32В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
14:20Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин
14:07Новости СВО: Киев потерял еще более 1200 боевиков за сутки
13:57Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии
13:49Аксенов пригрозил выговорами главам четырех муниципалитетов Крыма
13:39Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше
13:20Как зарождался Крымский мост 10 лет назад
13:15Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
13:06Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам
13:00В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
12:47Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей
12:39Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ
12:22Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча
Лента новостейМолния