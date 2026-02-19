https://crimea.ria.ru/20260219/vyekhal-na-puti-dvoe-postradali-v-stolknovenii-avto-i-poezda-na-kubani-1153353085.html
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали при столкновении с поездом в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T17:29
2026-02-19T17:29
2026-02-19T17:29
краснодарский край
кубань
происшествия
дтп
автомобиль
поезд
новости
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/51/1118485172_585:0:1620:582_1920x0_80_0_0_fec0d5f86d857438ef1a84ddc35be205.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали при столкновении с поездом в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, авария произошла из-за выезда автомобилиста на пути перед приближающимся локомотивом.ДТП случилось в 16:10 на железнодорожном переезде между станциями Фонталовская и Кавказ.На движение других поездов авария не повлияла, уточнили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограниченоАвтобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четвероЖуткое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/51/1118485172_48:0:1488:1080_1920x0_80_0_0_9eb6d638ba9b9814f7983b3d7740e9ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, автомобиль, поезд, новости, железная дорога
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
На Кубани при столкновении поезда и легковушки на переезде пострадали два человека