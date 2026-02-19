Рейтинг@Mail.ru
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
https://crimea.ria.ru/20260219/vyekhal-na-puti-dvoe-postradali-v-stolknovenii-avto-i-poezda-na-kubani-1153353085.html
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали при столкновении с поездом в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной... РИА Новости Крым, 19.02.2026
краснодарский край
кубань
происшествия
дтп
автомобиль
поезд
новости
железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали при столкновении с поездом в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, авария произошла из-за выезда автомобилиста на пути перед приближающимся локомотивом.ДТП случилось в 16:10 на железнодорожном переезде между станциями Фонталовская и Кавказ.
краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, автомобиль, поезд, новости, железная дорога
Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани

На Кубани при столкновении поезда и легковушки на переезде пострадали два человека

17:29 19.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали при столкновении с поездом в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, авария произошла из-за выезда автомобилиста на пути перед приближающимся локомотивом.
ДТП случилось в 16:10 на железнодорожном переезде между станциями Фонталовская и Кавказ.
"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля", – сказано в сообщении.
На движение других поездов авария не повлияла, уточнили в пресс-службе.
Краснодарский крайКубаньПроисшествияДТПАвтомобильПоездНовостиЖелезная дорога
 
