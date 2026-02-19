https://crimea.ria.ru/20260219/vsu-stanovyatsya-vse-bolee-izoschrennymi-v-atakakh-na-sevastopol--razvozhaev-1153356832.html

ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев

2026-02-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Последняя атака украинских беспилотников на Севастополь показала, что противник становится все более изощренным в части оснащения БПЛА различными системами управления. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.По словам губернатора, данный инцидент власти очень подробно разобрали со специалистами. Градоначальник не исключил дополнительного усиления защиты города от атак с воздуха."Долгое время удавалось не допустить залетов на территорию города. Но произошло то, что произошло. Есть разные версии. Думаю, что наши специалисты разберутся и будут принимать дополнительные меры к тому, чтобы такая ситуация не повторилась, а если и повторилась, то это были бы экстренные, случайные моменты", – добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

