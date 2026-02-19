https://crimea.ria.ru/20260219/vsu-stanovyatsya-vse-bolee-izoschrennymi-v-atakakh-na-sevastopol--razvozhaev-1153356832.html
ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
2026-02-19T19:37
2026-02-19T19:37
2026-02-19T19:42
19:37 19.02.2026 (обновлено: 19:42 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Последняя атака украинских беспилотников на Севастополь показала, что противник становится все более изощренным в части оснащения БПЛА различными системами управления. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.
В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.
"К сожалению, враг становится все более изощреннее с точки зрения оснащения (дронов – ред.) различными системами управления. И хотя велся огонь поэтому беспилотнику, он все-таки на территорию города залетел… Слава богу, что, падая он не попал ни на дом, ни на какой-то объект другой, а ударился в холм", - сказал Развожаев.
По словам губернатора, данный инцидент власти очень подробно разобрали со специалистами. Градоначальник не исключил дополнительного усиления защиты города от атак с воздуха.
"Долгое время удавалось не допустить залетов на территорию города. Но произошло то, что произошло. Есть разные версии. Думаю, что наши специалисты разберутся и будут принимать дополнительные меры к тому, чтобы такая ситуация не повторилась, а если и повторилась, то это были бы экстренные, случайные моменты", – добавил Развожаев.
