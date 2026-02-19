https://crimea.ria.ru/20260219/v-tsentre-sevastopolya-chastichno-perekryli-proezd-1153348977.html

В центре Севастополя частично перекрыли проезд

В Севастополе на несколько дней перекрыли проезд по спускам на центральные улицы с главного городского холма, из-за ограничения на несколько дней меняется схема

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на несколько дней перекрыли проезд по спускам на центральные улицы с главного городского холма, из-за ограничения на несколько дней меняется схема движения 113 маршрута общественного транспорта. Как уточнили РИА Новости Крым в департаменте транспорта, ограничения уже действуют.По информации ведомства, речь идет об ограничении проезда по двум спускам с центрального городского холма, на которых организовано одностороннее движение, на улицы городского кольца.Таким образом, проехать с центрального холма Севастополя на улицу Большая Морская (в районе площади Лазарева – ред.) можно по спуску Шестакова, а на улицу Ленина – по улице Василия Кучера, уточнили в департаменте.Согласно объявлению, ограничение проезда будут действовать до 24 февраля включительно. Как уточнили РИА Новости Крым в дептрансе, ограничения введены с сегодняшнего дня, 19 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта мостаКак законно установить шлагбаум во дворе многоэтажкиДожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать

