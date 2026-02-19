Рейтинг@Mail.ru
В центре Севастополя частично перекрыли проезд - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В центре Севастополя частично перекрыли проезд
В центре Севастополя частично перекрыли проезд - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В центре Севастополя частично перекрыли проезд
В Севастополе на несколько дней перекрыли проезд по спускам на центральные улицы с главного городского холма, из-за ограничения на несколько дней меняется схема РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на несколько дней перекрыли проезд по спускам на центральные улицы с главного городского холма, из-за ограничения на несколько дней меняется схема движения 113 маршрута общественного транспорта. Как уточнили РИА Новости Крым в департаменте транспорта, ограничения уже действуют.По информации ведомства, речь идет об ограничении проезда по двум спускам с центрального городского холма, на которых организовано одностороннее движение, на улицы городского кольца.Таким образом, проехать с центрального холма Севастополя на улицу Большая Морская (в районе площади Лазарева – ред.) можно по спуску Шестакова, а на улицу Ленина – по улице Василия Кучера, уточнили в департаменте.Согласно объявлению, ограничение проезда будут действовать до 24 февраля включительно. Как уточнили РИА Новости Крым в дептрансе, ограничения введены с сегодняшнего дня, 19 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта мостаКак законно установить шлагбаум во дворе многоэтажкиДожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
В центре Севастополя частично перекрыли проезд

В Севастополе временно перекрыли спуски на центральные улицы с городского холма

15:48 19.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на несколько дней перекрыли проезд по спускам на центральные улицы с главного городского холма, из-за ограничения на несколько дней меняется схема движения 113 маршрута общественного транспорта. Как уточнили РИА Новости Крым в департаменте транспорта, ограничения уже действуют.
По информации ведомства, речь идет об ограничении проезда по двум спускам с центрального городского холма, на которых организовано одностороннее движение, на улицы городского кольца.

"Это касается съезда на улице Ленина со стороны парковки на улице Луначарского, а также спуска на улицу Ленина со стороны улицы Советской", – сказано в сообщении дептранса в социальной сети ВКонтакте.

Таким образом, проехать с центрального холма Севастополя на улицу Большая Морская (в районе площади Лазарева – ред.) можно по спуску Шестакова, а на улицу Ленина – по улице Василия Кучера, уточнили в департаменте.
"На время перекрытия, автобусы не будут идти через центральный холм, а будут следовать по улице Ленина. В связи с этим, маршрут №113 площадь Восставших – площадь Нахимова, который следует через улицы Капитанскую и Советскую, меняет схему движения", – добавили в дептрансе города.
Согласно объявлению, ограничение проезда будут действовать до 24 февраля включительно. Как уточнили РИА Новости Крым в дептрансе, ограничения введены с сегодняшнего дня, 19 февраля.
