В СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском крае
В Пермском крае завели дело после нападения школьника на сверстника
09:37 19.02.2026 (обновлено: 11:10 19.02.2026)
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Пермском крае по факту покушения на убийство школьника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
В одной из школ семиклассник ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил утром в четверг губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику по признакам преступлений, предусмотренных статьями о покушения на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении СК.
По версии следствия, сегодня утром 13-летний школьник, зайдя в учебное учреждение в городе Александровске, поссорился с одноклассником на лестничном марше 3 этажа и нанес ему удары ножом в область тела и шеи.
"Пострадавший госпитализирован. С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел", - добавили в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи. Назначаются необходимые судебные экспертизы.
7 февраля в Уфе подросток в одном из общежитий вуза напал с ножом на студентов и двух полицейских. Также сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован.
4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.