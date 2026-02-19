https://crimea.ria.ru/20260219/v-sk-rasskazali-podrobnosti-napadeniya-na-shkolnika-v-permskom-krae-1153329570.html

В СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском крае

Уголовное дело возбуждено в Пермском крае по факту покушения на убийство школьника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Пермском крае по факту покушения на убийство школьника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.В одной из школ семиклассник ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил утром в четверг губернатор региона Дмитрий Махонин.По версии следствия, сегодня утром 13-летний школьник, зайдя в учебное учреждение в городе Александровске, поссорился с одноклассником на лестничном марше 3 этажа и нанес ему удары ножом в область тела и шеи."Пострадавший госпитализирован. С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел", - добавили в ведомстве.На месте происшествия работают следователи. Назначаются необходимые судебные экспертизы.7 февраля в Уфе подросток в одном из общежитий вуза напал с ножом на студентов и двух полицейских. Также сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.

