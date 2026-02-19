https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-morskogo-transporta-1153352614.html

В Севастополе возобновляют движение морского транспорта

Морской транспорт Севастополя возобновляет движение на Северную сторону и в Инкерман. Об этом информирует городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновляет движение на Северную сторону и в Инкерман. Об этом информирует городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе периодически останавливают из-за непогоды или в целях безопасности. Ранее в МЧС по Севастополю прогнозировали сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедицу в первой половине дня 19 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

