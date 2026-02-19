Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-morskogo-transporta-1153352614.html
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
Морской транспорт Севастополя возобновляет движение на Северную сторону и в Инкерман. Об этом информирует городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T17:01
2026-02-19T17:01
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a5cdf40cb9e6b64d5a12f714ba895b94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновляет движение на Северную сторону и в Инкерман. Об этом информирует городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе периодически останавливают из-за непогоды или в целях безопасности. Ранее в МЧС по Севастополю прогнозировали сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедицу в первой половине дня 19 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_179b30f185676fe33e8276da5a0e7e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта

В Севастополе возобновляют движение морского транспорта в Инкерман и на Северную

17:01 19.02.2026
 
© Telegram Дептранс СевастополяКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновляет движение на Северную сторону и в Инкерман. Об этом информирует городской департамент транспорта.
"C 16:55 морской пассажирский транспорт возобновляет движение на линиях "Город – Северная" и "Город – Инкерман", – сказано в сообщении.
Движение морского транспорта в городе периодически останавливают из-за непогоды или в целях безопасности.
Ранее в МЧС по Севастополю прогнозировали сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедицу в первой половине дня 19 февраля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
17:22Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению
17:09Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем
17:01В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
16:55Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме
16:51Путин назвал Мадагаскар важным партнером России
16:47Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области
16:41Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России
16:30У исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стена
16:03ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
15:55Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей
15:48В центре Севастополя частично перекрыли проезд
15:39В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
15:30Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
15:21В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
15:10В Крыму объяснили причину подорожания огурцов
14:57Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов
14:47Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых
14:45В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
14:37Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов
Лента новостейМолния