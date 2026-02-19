https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-morskogo-transporta-1153352614.html
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
Морской транспорт Севастополя возобновляет движение на Северную сторону и в Инкерман. Об этом информирует городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T17:01
2026-02-19T17:01
2026-02-19T17:01
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a5cdf40cb9e6b64d5a12f714ba895b94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновляет движение на Северную сторону и в Инкерман. Об этом информирует городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе периодически останавливают из-за непогоды или в целях безопасности. Ранее в МЧС по Севастополю прогнозировали сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедицу в первой половине дня 19 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_179b30f185676fe33e8276da5a0e7e35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
В Севастополе возобновляют движение морского транспорта в Инкерман и на Северную