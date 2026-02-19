https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-uchastniku-svo-ne-khoteli-davat-polozhennyy-uchastok-zemli-1153345593.html

В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли

В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли

2026-02-19T15:21

2026-02-19T15:21

2026-02-19T15:21

земля в крыму для участников сво

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Установлено, что при наличии права на получение земельного участка для ИЖС исполнительный орган власти отказался ставить заявителя на учет. Причиной послужило наличие в собственности земельного участка для ведения садоводства, полученного мужчиной в 2012 году в городе Новороссийске.После вмешательства прокуратуры департамент принял мужчину на учет для предоставления земли.Землю участникам СВО и членам семей погибших воинов в Севастополе начали выдавать летом 2023 года. Уведомления о предоставлении земли первым 447 заявителям были направлены в августе.Как рассказал тогда губернатор города Михаил Развожаев, площадь каждого участка составляет 4 сотки. Все они предназначены для строительства индивидуальных жилых домовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживанияКак участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка землиВ Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей

севастополь

2026

