В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
Прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Установлено, что при наличии права на получение земельного участка для ИЖС исполнительный орган власти отказался ставить заявителя на учет. Причиной послужило наличие в собственности земельного участка для ведения садоводства, полученного мужчиной в 2012 году в городе Новороссийске.После вмешательства прокуратуры департамент принял мужчину на учет для предоставления земли.Землю участникам СВО и членам семей погибших воинов в Севастополе начали выдавать летом 2023 года. Уведомления о предоставлении земли первым 447 заявителям были направлены в августе.Как рассказал тогда губернатор города Михаил Развожаев, площадь каждого участка составляет 4 сотки. Все они предназначены для строительства индивидуальных жилых домов
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли

Прокуратура Севастополя защитила права участника СВО на получение земли

15:21 19.02.2026
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкДачный поселок. Архивное фото
Дачный поселок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что при наличии права на получение земельного участка для ИЖС исполнительный орган власти отказался ставить заявителя на учет. Причиной послужило наличие в собственности земельного участка для ведения садоводства, полученного мужчиной в 2012 году в городе Новороссийске.
"Прокуратура внесла директору департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования удовлетворен", - говорится в сообщении.
После вмешательства прокуратуры департамент принял мужчину на учет для предоставления земли.
Землю участникам СВО и членам семей погибших воинов в Севастополе начали выдавать летом 2023 года. Уведомления о предоставлении земли первым 447 заявителям были направлены в августе.
Как рассказал тогда губернатор города Михаил Развожаев, площадь каждого участка составляет 4 сотки. Все они предназначены для строительства индивидуальных жилых домов
