https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-uchastniku-svo-ne-khoteli-davat-polozhennyy-uchastok-zemli-1153345593.html
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
Прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T15:21
2026-02-19T15:21
2026-02-19T15:21
земля в крыму для участников сво
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/11/1117341192_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_b7baf3c4d72c8d0f2dbff2c2da50d3c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Установлено, что при наличии права на получение земельного участка для ИЖС исполнительный орган власти отказался ставить заявителя на учет. Причиной послужило наличие в собственности земельного участка для ведения садоводства, полученного мужчиной в 2012 году в городе Новороссийске.После вмешательства прокуратуры департамент принял мужчину на учет для предоставления земли.Землю участникам СВО и членам семей погибших воинов в Севастополе начали выдавать летом 2023 года. Уведомления о предоставлении земли первым 447 заявителям были направлены в августе.Как рассказал тогда губернатор города Михаил Развожаев, площадь каждого участка составляет 4 сотки. Все они предназначены для строительства индивидуальных жилых домовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживанияКак участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка землиВ Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/11/1117341192_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_6ac60a4ccc88ae3451d351ac9493a91b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля в крыму для участников сво, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
Прокуратура Севастополя защитила права участника СВО на получение земли