В Севастополе работает ПВО – военные отражают атаку - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе работает ПВО – военные отражают атаку
В Севастополе работает ПВО – военные отражают атаку - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе работает ПВО – военные отражают атаку
В Севастополе военные отражают украинскую атаку – над городом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают украинскую атаку – над городом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в городе в 23:07.Губернатор призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных помещениях. Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА. В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, новости севастополя, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, михаил развожаев
23:12 19.02.2026 (обновлено: 23:19 19.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают украинскую атаку – над городом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в городе в 23:07.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности!" - написал он в Telegram.

Губернатор призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных помещениях.
Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА.
В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.
