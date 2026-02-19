https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-na-zebre-sbili-12-letnego-rebenka-na-elektrosamokate-1153357480.html

В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате

В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате - РИА Новости Крым, 19.02.2026

В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате

12-летний ребенок на электросамокате попал под колеса иномарки в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T20:28

2026-02-19T20:28

2026-02-19T20:36

севастополь

госавтоинспекция севастополя

происшествия

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

дети

электросамокаты

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153357366_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_c63e59998b688314f1e38b667500f207.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 12-летний ребенок на электросамокате попал под колеса иномарки в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.ДТП произошло в четверг в 17:15 на Столетовском проспекте. Предварительно установлено, что 42-летняя водитель Hyundai сбила мальчика на электросамокате Kugoo, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП пострадали 18 человекДля себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протоколаРебенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, госавтоинспекция севастополя, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дети, электросамокаты, новости севастополя