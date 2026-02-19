https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-na-zebre-sbili-12-letnego-rebenka-na-elektrosamokate-1153357480.html
В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
12-летний ребенок на электросамокате попал под колеса иномарки в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T20:28
2026-02-19T20:28
2026-02-19T20:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 12-летний ребенок на электросамокате попал под колеса иномарки в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.ДТП произошло в четверг в 17:15 на Столетовском проспекте. Предварительно установлено, что 42-летняя водитель Hyundai сбила мальчика на электросамокате Kugoo, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на электросамокате
20:28 19.02.2026 (обновлено: 20:36 19.02.2026)