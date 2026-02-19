Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-avtobusnyy-marshrut-na-severnuyu-storonu-stanet-postoyannym-1153357072.html
В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
Власти Севастополя прорабатывают вопрос создания постоянного автобусного маршрута, который свяжет Графскую пристань с Северной стороной города. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T20:19
2026-02-19T20:19
севастополь
михаил развожаев
транспорт
общественный транспорт
городская среда
логистика
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164249_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_825432180f100c2b413ed8c6d93b72cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя прорабатывают вопрос создания постоянного автобусного маршрута, который свяжет Графскую пристань с Северной стороной города. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.По его словам, необходимость такого решения назрела, поскольку из-за частого перекрытия морского рейда приходится снимать автобусы с других маршрутов для осуществления компенсационных рейсов.По словам Развожаева, создание такого маршрута потребует дополнительных затрат из бюджета, но ситуация перекрытиями рейда вынуждает пойти на такой шаг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164249_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dac24f0f9a6bdfd41f72c7cfd43c86c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, транспорт, общественный транспорт, городская среда, логистика, новости севастополя, общество
В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным

В Севастополе автобус с Графской пристани на Северную сторону станет постоянным – власти

20:19 19.02.2026
 
Общественный транспорт Севастополя
Общественный транспорт Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя прорабатывают вопрос создания постоянного автобусного маршрута, который свяжет Графскую пристань с Северной стороной города. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.
По его словам, необходимость такого решения назрела, поскольку из-за частого перекрытия морского рейда приходится снимать автобусы с других маршрутов для осуществления компенсационных рейсов.
"Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы был постоянный дополнительный рейс, не так, как сейчас – компенсационный маршрут, а просто рейс, который в случае перекрытия рейда будет ходить от Графской пристани до площади Захарова (на Северной стороне – ред.), со всеми необходимыми остановками", - сказал губернатор.
По словам Развожаева, создание такого маршрута потребует дополнительных затрат из бюджета, но ситуация перекрытиями рейда вынуждает пойти на такой шаг.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМихаил РазвожаевТранспортОбщественный транспортГородская средаЛогистикаНовости СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
20:40Трамп продлил санкции против России на один год
20:3211 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:28В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
20:19В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
20:06В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"
19:45Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
19:37ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
19:25ФАС установила надбавку в 1% к грузовым тарифам
19:19Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
19:06Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
18:59Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште
18:53В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
18:43У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
18:34Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского
18:21Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
18:02Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы
Лента новостейМолния