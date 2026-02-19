https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-avtobusnyy-marshrut-na-severnuyu-storonu-stanet-postoyannym-1153357072.html

В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным

В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя прорабатывают вопрос создания постоянного автобусного маршрута, который свяжет Графскую пристань с Северной стороной города. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.По его словам, необходимость такого решения назрела, поскольку из-за частого перекрытия морского рейда приходится снимать автобусы с других маршрутов для осуществления компенсационных рейсов.По словам Развожаева, создание такого маршрута потребует дополнительных затрат из бюджета, но ситуация перекрытиями рейда вынуждает пойти на такой шаг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

