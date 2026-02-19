https://crimea.ria.ru/20260219/v-sevastopole-avtobusnyy-marshrut-na-severnuyu-storonu-stanet-postoyannym-1153357072.html
В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
В Севастополе автобус с Графской пристани на Северную сторону станет постоянным – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя прорабатывают вопрос создания постоянного автобусного маршрута, который свяжет Графскую пристань с Северной стороной города. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.
По его словам, необходимость такого решения назрела, поскольку из-за частого перекрытия морского рейда приходится снимать автобусы с других маршрутов для осуществления компенсационных рейсов.
"Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы был постоянный дополнительный рейс, не так, как сейчас – компенсационный маршрут, а просто рейс, который в случае перекрытия рейда будет ходить от Графской пристани до площади Захарова (на Северной стороне – ред.), со всеми необходимыми остановками", - сказал губернатор.
По словам Развожаева, создание такого маршрута потребует дополнительных затрат из бюджета, но ситуация перекрытиями рейда вынуждает пойти на такой шаг.
