В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"

Власти Крыма предложили увеличить мощность очистных сооружений в Саках на 10 тысяч "кубов"
© Минстрой КрымаВ г. Саки завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки
© Минстрой Крыма
САКИ, 19 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Мощность новых канализационных очистных сооружений в Саках необходимо увеличить на 10 тысяч "кубов". Соответствующее ходатайство Совета министров Крыма направлено в правительство России. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Юлия Предыбайло.
По ее словам, новые мощности требуются очистным с учетом активного строительства курортной инфраструктуры. В частности, курорта "Золотые пески" между Саками и Евпаторией и двух новых санаториев в самом городе на 800 номеров.
"15 тысяч кубов мощности уже "разобраны" инвесторами. Мы принимаем стоки не только города Саки, но и Новофедоровки, и еще части Сакского района. Изначально же проект был на 25 тысяч кубов. Ходатайство о том, что нужно еще 10 тысяч кубов, подготовленное Советом министров Крыма об увеличении мощности, сейчас находится на рассмотрении у председателя правительства России Михаила Мишустина", - сказала она.
13 января 2025 года в Саках завершили строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Производительность очистных составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов".
В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
