В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"

САКИ, 19 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Мощность новых канализационных очистных сооружений в Саках необходимо увеличить на 10 тысяч "кубов". Соответствующее ходатайство Совета министров Крыма направлено в правительство России. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Юлия Предыбайло.По ее словам, новые мощности требуются очистным с учетом активного строительства курортной инфраструктуры. В частности, курорта "Золотые пески" между Саками и Евпаторией и двух новых санаториев в самом городе на 800 номеров.13 января 2025 года в Саках завершили строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Производительность очистных составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов".В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Полный текст эксклюзивного интервью с Юлией Предыбайло читайте на РИА Новости Крым в пятницу, 20 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годамиПолезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в КрымуВ Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных

