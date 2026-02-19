https://crimea.ria.ru/20260219/v-rostovskoy-oblasti-muzhchina-vzorval-granatu-i-ranil-politseyskikh-1153333038.html

В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских

В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских - РИА Новости Крым, 19.02.2026

В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских

В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T10:57

2026-02-19T10:57

2026-02-19T11:03

новости

ростовская область

происшествия

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.По данным пресс-службы, получив оперативную информацию о том, что 44-летний разыскиваемый может находиться в селе Николаевка Ростовской области, правоохранители выехали на задержание.Оба пострадавших сотрудника МВД госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, а также инженерно-саперная группа Росгвардии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, происшествия, взрыв