Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/v-rostovskoy-oblasti-muzhchina-vzorval-granatu-i-ranil-politseyskikh-1153333038.html
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:57
2026-02-19T11:03
новости
ростовская область
происшествия
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.По данным пресс-службы, получив оперативную информацию о том, что 44-летний разыскиваемый может находиться в селе Николаевка Ростовской области, правоохранители выехали на задержание.Оба пострадавших сотрудника МВД госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, а также инженерно-саперная группа Росгвардии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ростовская область, происшествия, взрыв
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских

В Ростовской области мужчина взорвал гранату при задержании и ранил полицейских – он погиб

10:57 19.02.2026 (обновлено: 11:03 19.02.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.
По данным пресс-службы, получив оперативную информацию о том, что 44-летний разыскиваемый может находиться в селе Николаевка Ростовской области, правоохранители выехали на задержание.

"Прибывшие на место полицейские в одном из домов обнаружили подозреваемого, который при задержании оказал сопротивление и осуществил подрыв взрывного устройства, предположительно боевой гранаты. В результате он погиб на месте, двое полицейских получили травмы", – сказано в сообщении.

Оба пострадавших сотрудника МВД госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, а также инженерно-саперная группа Росгвардии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРостовская областьПроисшествияВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
10:57В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
10:45Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
10:3612 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
10:30Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма
10:20Нападение в школе Пермского края – все о ЧП к этом часу
10:11В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
10:08Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
09:57Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае потушили спустя почти два дня
09:53Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии
09:37В СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском крае
09:22Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла
09:07Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов
08:50Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
08:31Когда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную
08:16В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах
08:02Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника – он в тяжелом состоянии
07:52Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки
07:27113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России
07:07Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове
Лента новостейМолния