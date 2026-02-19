https://crimea.ria.ru/20260219/v-rostovskoy-oblasti-muzhchina-vzorval-granatu-i-ranil-politseyskikh-1153333038.html
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:57
2026-02-19T10:57
2026-02-19T11:03
новости
ростовская область
происшествия
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.По данным пресс-службы, получив оперативную информацию о том, что 44-летний разыскиваемый может находиться в селе Николаевка Ростовской области, правоохранители выехали на задержание.Оба пострадавших сотрудника МВД госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, а также инженерно-саперная группа Росгвардии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ростовская область, происшествия, взрыв
В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
В Ростовской области мужчина взорвал гранату при задержании и ранил полицейских – он погиб
10:57 19.02.2026 (обновлено: 11:03 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области находившийся в федеральном розыске мужчина при задержании ранил двоих полицейских гранатой и сам погиб, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.
По данным пресс-службы, получив оперативную информацию о том, что 44-летний разыскиваемый может находиться в селе Николаевка Ростовской области, правоохранители выехали на задержание.
"Прибывшие на место полицейские в одном из домов обнаружили подозреваемого, который при задержании оказал сопротивление и осуществил подрыв взрывного устройства, предположительно боевой гранаты. В результате он погиб на месте, двое полицейских получили травмы", – сказано в сообщении.
Оба пострадавших сотрудника МВД госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, а также инженерно-саперная группа Росгвардии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.