https://crimea.ria.ru/20260219/v-rossii-stali-menshe-gotovit-doma--sanpiny-dlya-gotovoy-edy-uzhestochat-1153314635.html

В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат

В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат - РИА Новости Крым, 19.02.2026

В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат

В последние годы в стране набирает популярность готовая еда. В связи с этим власти планируют ужесточить контроль за ее качеством, обновив и дополнив... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T22:11

2026-02-19T22:11

2026-02-19T22:11

роскачество

еда

гост

россия

статистика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138227281_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75df13e904bd5260662b9afff7639d9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В последние годы в стране набирает популярность готовая еда. В связи с этим власти планируют ужесточить контроль за ее качеством, обновив и дополнив существующие санитарные нормы. Какие изменения произойдут и что именно подразумевается под термином "готовая еда", в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.По словам специалиста, популярность готовой еды возросла на 30% только за прошлый год по нескольким причинам."Во-первых – экономим время. Некогда готовить, больше времени хотим уделять работе, своему образу жизни, спорту. С другой стороны, все меньше у нас становится площадей для приготовления пищи. Площадь наших жилых помещений, квартир сокращается, и не хочется, чтобы запахи были сильные, и поэтому все больше людей предпочитают покупать уже готовую еду, чтобы просто разогреть и, опять же, не тратить дополнительное время на уборку", – отметила она.Более того, спикер подчеркнула, что новой возникающей категории пока нет требований, и необходимо сформулировать их для того, чтобы обеспечить безопасность."У всех на слуху недавний инцидент с одним из сервисов доставки. Там были салаты, они были упакованы, на них была указана вся необходимая информация, но тем не менее мы помним массовые отравления, в том числе несение тяжкого вреда здоровью. Казалось бы, простое, понятное блюдо, но не было требования к салату именно как к блюду, которое было готово к употреблению, оно не сформулировано. Вот такой правовой пробел", – привела пример Елена Саратцева.По ее мнению, задача ГОСТа – максимально аккумулировать все правила, переработать и выдать справочный сборник тех требований, которые уже есть на рынке, и самое главное – выдать дорожную карту по их внедрению.Елена Саратцева также выразила мнение, что данный процесс пойдет на пользу малому бизнесу в этой сфере."Сегодня действительно бизнес не информирован, нет механизма проверки внедрения требований пищевой безопасности, требований ХАССП, которые должны у каждого производителя. Мы здесь получим идеальное соотношение между интересами малого бизнеса и интересами потребителя, ведь здесь задача двух сторон минимизировать риски и возможный ущерб. Я считаю, что очень позитивный эффект от этого будет, потому что лучшее сражение то, которое не состоялось. Если у нас нет эксцессов, то это же самый лучший эффект, который мы могли бы достичь", – пояснила она.Специалист добавила, что по итогу принятия обновлений, контроль за готовой едой станет строже."Как только магазин начинает реализовывать готовую к употреблению пищевую продукцию, – изменяется форма контроля. Если до этого момента шло декларирование, то есть производитель заявлял, что продукция соответствует, прикладывал протокол и декларация обновлялась раз в пять лет, то, когда начинает реализовываться готовая еда, дополнительно подключается еще и форма контроля именно в форме проверок", – разъяснила она.Доведение до полной кулинарной готовности, температурный режим, санитарная гигиена и требования к упаковке – вот эти требования будут упорядочены, заключила замруководителя Роскачества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:К концу года появится ГОСТ на русскую кухнюБолее 700 килограммов зараженного сальмонеллой мяса уничтожили в КрымуКак накрыть новогодний стол без риска для здоровья

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, еда, гост, россия, статистика, новости