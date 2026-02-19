https://crimea.ria.ru/20260219/v-lipetskoy-oblasti-rukhnula-krovlya-predpriyatiya--obyavlen-rezhim-chs-1153344571.html
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли в одном из цехов предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС. Как сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T14:32
2026-02-19T14:32
2026-02-19T14:41
липецкая область
игорь артамонов
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли в одном из цехов предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, под завалами могут находится люди.По его словам, спасательные службы направлены на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ. Местные власти организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе в Новосибирской области обрушилась крышаЛавина сошла на кемпинги в Карачаево-ЧеркесииКровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
липецкая область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e536387921f59cb6ca3c7e694fc8b882.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, новости, происшествия
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
В Липецкой области рухнула кровля цеха на предприятии "Моторинвест" – объявлен режим ЧС
14:32 19.02.2026 (обновлено: 14:41 19.02.2026)