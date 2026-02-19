Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли в одном из цехов предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС. Как сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T14:32
2026-02-19T14:41
липецкая область
игорь артамонов
новости
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли в одном из цехов предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, под завалами могут находится люди.По его словам, спасательные службы направлены на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ. Местные власти организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
липецкая область, игорь артамонов, новости, происшествия
В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей

В Липецкой области рухнула кровля цеха на предприятии "Моторинвест" – объявлен режим ЧС

14:32 19.02.2026 (обновлено: 14:41 19.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли в одном из цехов предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, под завалами могут находится люди.
"В Краснинском округе на предприятии "Моторинвест" произошло обрушение крыши одного из цехов. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, спасательные службы направлены на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ. Местные власти организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Липецкая область, Игорь Артамонов, Новости, Происшествия
 
