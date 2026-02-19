https://crimea.ria.ru/20260219/v-krymu-sotrudnik-mvd-uchastvoval-v-nezakonnoy-legalizatsii-migrantov-1153347987.html

В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов

В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости Крым, 19.02.2026

В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов

Старший специалист отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и два местных жителя задержаны по обвинению в организации незаконного пребывания...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Старший специалист отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и два местных жителя задержаны по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из города Саки, специализирующийся на сдаче жилья в аренду, привлек своего знакомого к организации незаконной миграции.Противоправную деятельности фигурантов выявили оперативники Пограничного управления ФСБ России по Крыму во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России, а также МВД. Задержание фигурантов проводилось при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Беркут" Росгвардии.По местам жительства фигурантов и пребывания мигрантов проведены обыски. Устанавливается причастность других лиц к преступной схеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней АзииВ Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции

