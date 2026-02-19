Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости Крым, 19.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260219/v-krymu-sotrudnik-mvd-uchastvoval-v-nezakonnoy-legalizatsii-migrantov-1153347987.html
В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
Старший специалист отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и два местных жителя задержаны по обвинению в организации незаконного пребывания... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T15:39
2026-02-19T15:39
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153347645_32:0:1205:660_1920x0_80_0_0_94134ca94e0c2058e45b5881e1df036b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Старший специалист отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и два местных жителя задержаны по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из города Саки, специализирующийся на сдаче жилья в аренду, привлек своего знакомого к организации незаконной миграции.Противоправную деятельности фигурантов выявили оперативники Пограничного управления ФСБ России по Крыму во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России, а также МВД. Задержание фигурантов проводилось при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Беркут" Росгвардии.По местам жительства фигурантов и пребывания мигрантов проведены обыски. Устанавливается причастность других лиц к преступной схеме.
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, нелегальные мигранты, мигранты, новости крыма, происшествия
В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов

В Крыму сотрудник МВД задержан за участие в незаконной легализации мигрантов – СК

15:39 19.02.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Старший специалист отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и два местных жителя задержаны по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из города Саки, специализирующийся на сдаче жилья в аренду, привлек своего знакомого к организации незаконной миграции.
В результате группа иностранцев незаконно получила документы, дающие право на нахождение и трудоустройство на территории России. Следователи установили не менее двух фиктивных мест пребывания граждан.
Противоправную деятельности фигурантов выявили оперативники Пограничного управления ФСБ России по Крыму во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России, а также МВД. Задержание фигурантов проводилось при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Беркут" Росгвардии.
По местам жительства фигурантов и пребывания мигрантов проведены обыски. Устанавливается причастность других лиц к преступной схеме.
