В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Сбер предоставил крымскому садовому хозяйству "Грушевские сады" льготное инвестиционное финансирование, которое позволило компании открыть высокотехнологичное фруктохранилище, сообщает банк.Финансирование осуществлялось по льготной программе Минсельхоза, в рамках которой ежемесячно процентная ставка по кредиту субсидируется государством в размере 0,7% ключевой ставки. Общий бюджет проекта составил более 660 миллионов рублей, из них 80% - финансирование от Сбера.Фруктохранилище площадью 5,5 тысячи квадратных метров поможет компании оптимизировать хранение яблок, создать более 30 новых рабочих мест, даст возможность реализовывать продукцию в торговых сетях на протяжении всего года."Мы продолжаем поддержку агропромышленного комплекса Крымского полуострова и рады сотрудничеству с таким важным предприятием, как "Грушевские сады". Менее года назад мы заключили договор инвестиционного финансирования, и вот уже проект полностью реализован и начинает работу. Уверен, что появление этого современного и технологичного объекта поможет компании получить новое развитие, расширить производство и достичь новых высот в бизнесе", - приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.

