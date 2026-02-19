Рейтинг@Mail.ru
В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
Сбер предоставил крымскому садовому хозяйству "Грушевские сады" льготное инвестиционное финансирование, которое позволило компании открыть высокотехнологичное... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T18:53
2026-02-19T18:53
сбер
сбербанк в крыму
минсельхоз рф
минсельхоз крыма
андрей подсвиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Сбер предоставил крымскому садовому хозяйству "Грушевские сады" льготное инвестиционное финансирование, которое позволило компании открыть высокотехнологичное фруктохранилище, сообщает банк.Финансирование осуществлялось по льготной программе Минсельхоза, в рамках которой ежемесячно процентная ставка по кредиту субсидируется государством в размере 0,7% ключевой ставки. Общий бюджет проекта составил более 660 миллионов рублей, из них 80% - финансирование от Сбера.Фруктохранилище площадью 5,5 тысячи квадратных метров поможет компании оптимизировать хранение яблок, создать более 30 новых рабочих мест, даст возможность реализовывать продукцию в торговых сетях на протяжении всего года."Мы продолжаем поддержку агропромышленного комплекса Крымского полуострова и рады сотрудничеству с таким важным предприятием, как "Грушевские сады". Менее года назад мы заключили договор инвестиционного финансирования, и вот уже проект полностью реализован и начинает работу. Уверен, что появление этого современного и технологичного объекта поможет компании получить новое развитие, расширить производство и достичь новых высот в бизнесе", - приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.
В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище

18:53 19.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Сбер предоставил крымскому садовому хозяйству "Грушевские сады" льготное инвестиционное финансирование, которое позволило компании открыть высокотехнологичное фруктохранилище, сообщает банк.
Финансирование осуществлялось по льготной программе Минсельхоза, в рамках которой ежемесячно процентная ставка по кредиту субсидируется государством в размере 0,7% ключевой ставки. Общий бюджет проекта составил более 660 миллионов рублей, из них 80% - финансирование от Сбера.
Фруктохранилище площадью 5,5 тысячи квадратных метров поможет компании оптимизировать хранение яблок, создать более 30 новых рабочих мест, даст возможность реализовывать продукцию в торговых сетях на протяжении всего года.
"Мы продолжаем поддержку агропромышленного комплекса Крымского полуострова и рады сотрудничеству с таким важным предприятием, как "Грушевские сады". Менее года назад мы заключили договор инвестиционного финансирования, и вот уже проект полностью реализован и начинает работу. Уверен, что появление этого современного и технологичного объекта поможет компании получить новое развитие, расширить производство и достичь новых высот в бизнесе", - приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.
