В Крыму объяснили причину подорожания огурцов - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму объяснили причину подорожания огурцов
В Крыму объяснили причину подорожания огурцов - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму объяснили причину подорожания огурцов
Объемы производства тепличного огурца в Крыму не снижались, подорожание этого овоща может быть связано с ростом расходов производителей на его выращивание. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Объемы производства тепличного огурца в Крыму не снижались, подорожание этого овоща может быть связано с ростом расходов производителей на его выращивание. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.Ранее крымчане обратили внимание на рост стоимости тепличных огурцов. В некоторых случаях цена на овощ превышает 500 рублей за килограмм.Второй причиной, по его мнению, может быть снижение объемов производства тепличного огурца в целом по России. Однако он отметил, что в Крыму объемы производства этого овоща не снижались."Все предприятия у нас занимаются тепличным выращиванием, потребность мы закрываем более чем на 70% и никогда ажиотажа не было ни с реализацией, ни с производством – всегда это было сбалансировано. Вообще с этим овощем непонятна ситуация. Предприятия работают, никто не закрыл производство, к ним вопросов быть не должно", – сказал глава профильного министерства.Он также отметил, что вопросом ценообразования уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Борщевой набор" в Севастополе подешевелЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктовЧто способно остановить инфляцию в России
В Крыму объяснили причину подорожания огурцов

В минсельхозе Крыма назвали возможные причины подорожания огурцов

15:10 19.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Объемы производства тепличного огурца в Крыму не снижались, подорожание этого овоща может быть связано с ростом расходов производителей на его выращивание. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
Ранее крымчане обратили внимание на рост стоимости тепличных огурцов. В некоторых случаях цена на овощ превышает 500 рублей за килограмм.
"Думаю, проблема связана, во-первых, как это было у нас с картофелем и куриным яйцом, с несколькими факторами. Во-первых, с достаточным удорожанием производства, энергоносителей", – прокомментировал ситуацию Кратюк.
Второй причиной, по его мнению, может быть снижение объемов производства тепличного огурца в целом по России. Однако он отметил, что в Крыму объемы производства этого овоща не снижались.
"Все предприятия у нас занимаются тепличным выращиванием, потребность мы закрываем более чем на 70% и никогда ажиотажа не было ни с реализацией, ни с производством – всегда это было сбалансировано. Вообще с этим овощем непонятна ситуация. Предприятия работают, никто не закрыл производство, к ним вопросов быть не должно", – сказал глава профильного министерства.
Он также отметил, что вопросом ценообразования уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
Что способно остановить инфляцию в России
 
