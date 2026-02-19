https://crimea.ria.ru/20260219/v-krymu-obyasnili-prichinu-podorozhaniya-ogurtsov-1153343345.html

В Крыму объяснили причину подорожания огурцов

В Крыму объяснили причину подорожания огурцов - РИА Новости Крым, 19.02.2026

В Крыму объяснили причину подорожания огурцов

Объемы производства тепличного огурца в Крыму не снижались, подорожание этого овоща может быть связано с ростом расходов производителей на его выращивание. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Объемы производства тепличного огурца в Крыму не снижались, подорожание этого овоща может быть связано с ростом расходов производителей на его выращивание. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.Ранее крымчане обратили внимание на рост стоимости тепличных огурцов. В некоторых случаях цена на овощ превышает 500 рублей за килограмм.Второй причиной, по его мнению, может быть снижение объемов производства тепличного огурца в целом по России. Однако он отметил, что в Крыму объемы производства этого овоща не снижались."Все предприятия у нас занимаются тепличным выращиванием, потребность мы закрываем более чем на 70% и никогда ажиотажа не было ни с реализацией, ни с производством – всегда это было сбалансировано. Вообще с этим овощем непонятна ситуация. Предприятия работают, никто не закрыл производство, к ним вопросов быть не должно", – сказал глава профильного министерства.Он также отметил, что вопросом ценообразования уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Борщевой набор" в Севастополе подешевелЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктовЧто способно остановить инфляцию в России

