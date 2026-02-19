Рейтинг@Mail.ru
В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах
В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах
22 населенных пункта в трех районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 22 населенных пункта в трех районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы "Крымэнерго", электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах

В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах полуострова

08:16 19.02.2026 (обновлено: 08:52 19.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 22 населенных пункта в трех районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Джанкойский район, населенные пункты частично: Марьино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Лобаново, Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное; городской округ Алушта, населенные пункты частично: Приветное, Зеленогорье, Солнечногорское, г. Алушта шоссе Судакское 4 км, п. Семидворье, с. Лучистое; Симферопольский район, населенные пункты частично: Красновка, Мазанка, Трудовое, Лесноселье, Опушки, Лазаревка", – перечислили в компании.

По данным пресс-службы "Крымэнерго", электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.
Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
