В Крыму частично обесточены 22 населенных пункта в трех районах

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 22 населенных пункта в трех районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы "Крымэнерго", электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
08:16 19.02.2026 (обновлено: 08:52 19.02.2026)