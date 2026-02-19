https://crimea.ria.ru/20260219/v-krymu-aferisty-pytalis-obmanut-uchastnika-svo-1153344745.html

В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО

В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО

В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО

В Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.Владельцем банковского счета оказался житель Смоленка.Права обманутого участника СВО защитила прокуратура. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения.Ранее по решению суда с дроппера из Москвы в пользу участника специальной военной операции из Симферополя взыскали1,6 млн рублей.Первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СККак получить выплату при аварии из-за гололедаВ Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты

