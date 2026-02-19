Рейтинг@Mail.ru
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
В Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T14:45
2026-02-19T14:45
прокуратура республики крым
мошенничество
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_43187082b7ad1d49ac7c6916f8a85584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.Владельцем банковского счета оказался житель Смоленка.Права обманутого участника СВО защитила прокуратура. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения.Ранее по решению суда с дроппера из Москвы в пользу участника специальной военной операции из Симферополя взыскали1,6 млн рублей.Первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО

В Крыму мошенники пытались обмануть участника СВО на покупке автомобиля

14:45 19.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
"Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре - декабре 2024 года потерпевший, желая приобрести автомобиль, перевел на указанный мошенниками счет 520 тыс. рублей, после чего на связь с ним больше никто не выходил", - говорится в сообщении.
Владельцем банковского счета оказался житель Смоленка.
Права обманутого участника СВО защитила прокуратура. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения.
Ранее по решению суда с дроппера из Москвы в пользу участника специальной военной операции из Симферополя взыскали1,6 млн рублей.
Первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.
