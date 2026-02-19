https://crimea.ria.ru/20260219/v-kolonii-zabaykalya-presekli-deystviya-terroristicheskoy-yacheyki-1153330885.html

В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку

В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку - РИА Новости Крым, 19.02.2026

В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку

В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T10:11

2026-02-19T10:11

2026-02-19T10:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Организаторы и активные участники группы были выявлены и задержаны в Дагестане, Волгоградской области, а также в Забайкальском и Краснодарском краях. Пятеро фигурантов арестованы по решению суда. Еще двое, находясь в местах лишения свободы, продолжают отбывать назначенные ранее сроки.В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и литература, признанная запрещенной.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за создание и участие в террористическом сообществе, а также за содействие терроризму.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиАгент Киева готовил убийство военного в ПитереВ Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт

