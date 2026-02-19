Рейтинг@Mail.ru
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Организаторы и активные участники группы были выявлены и задержаны в Дагестане, Волгоградской области, а также в Забайкальском и Краснодарском краях. Пятеро фигурантов арестованы по решению суда. Еще двое, находясь в местах лишения свободы, продолжают отбывать назначенные ранее сроки.В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и литература, признанная запрещенной.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за создание и участие в террористическом сообществе, а также за содействие терроризму.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.
забайкальский край
новости, забайкальский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, терроризм
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку

В колонии Забайкалья ФСБ ликвидировала террористическую группу

10:11 19.02.2026 (обновлено: 10:21 19.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"Ячейка создана в интересах запрещенной в России международной террористической организации с целью сбора средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности", – рассказали в службе безопасности.
Организаторы и активные участники группы были выявлены и задержаны в Дагестане, Волгоградской области, а также в Забайкальском и Краснодарском краях. Пятеро фигурантов арестованы по решению суда. Еще двое, находясь в местах лишения свободы, продолжают отбывать назначенные ранее сроки.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и литература, признанная запрещенной.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за создание и участие в террористическом сообществе, а также за содействие терроризму.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.
НовостиЗабайкальский крайФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорТерроризм
 
