В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:11
2026-02-19T10:11
2026-02-19T10:21
новости
забайкальский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
терроризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Организаторы и активные участники группы были выявлены и задержаны в Дагестане, Волгоградской области, а также в Забайкальском и Краснодарском краях. Пятеро фигурантов арестованы по решению суда. Еще двое, находясь в местах лишения свободы, продолжают отбывать назначенные ранее сроки.В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и литература, признанная запрещенной.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за создание и участие в террористическом сообществе, а также за содействие терроризму.Ранее сообщалось, что правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиАгент Киева готовил убийство военного в ПитереВ Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
забайкальский край
новости, забайкальский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, терроризм
В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
В колонии Забайкалья ФСБ ликвидировала террористическую группу
10:11 19.02.2026 (обновлено: 10:21 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В исправительном учреждении на территории Забайкальского края пресечена деятельность террористической группы. Семеро подозреваемых задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"Ячейка создана в интересах запрещенной в России международной террористической организации с целью сбора средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности", – рассказали в службе безопасности.
Организаторы и активные участники группы были выявлены и задержаны в Дагестане, Волгоградской области, а также в Забайкальском и Краснодарском краях. Пятеро фигурантов арестованы по решению суда. Еще двое, находясь в местах лишения свободы, продолжают отбывать назначенные ранее сроки.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и литература, признанная запрещенной.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за создание и участие в террористическом сообществе, а также за содействие терроризму.
Ранее сообщалось
, что правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.
