В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Алуште выявили случаи бешенства лис, проведена дезинфекция. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Республики Крым.В ведомстве предупредили, что связи с аномальными морозами на территории полуострова участились случаи появления лис в населенных пунктах, где они ищут себе еду. Животные были замечены в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан, на свалках ТБО, площадках для мусорных контейнеров и т.п..Специалисты предупредили, что ни в коем случае нельзя кормить лис и лучше находиться от них на безопасном расстоянии."Наиболее эффективным, действенным способом предотвратить заражение бешенством, является своевременно проведенная профилактическая иммунизация домашних животных", - напомнили также в Госкомветеринарии Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

