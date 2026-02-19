https://crimea.ria.ru/20260219/v-alushte-obnaruzhili-zarazhennykh-beshenstvom-lis-1153339641.html
В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
В Алуште выявили случаи бешенства лис, проведена дезинфекция. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Алуште выявили случаи бешенства лис, проведена дезинфекция. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Республики Крым.
"В связи с выявлением бешенства лис на ограниченной территории – месте нахождения лис, в муниципальном округе Алушта, сотрудниками Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра проведен первый этап дезинфекции эпизоотического очага", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что связи с аномальными морозами на территории полуострова участились случаи появления лис в населенных пунктах, где они ищут себе еду. Животные были замечены в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан, на свалках ТБО, площадках для мусорных контейнеров и т.п..
Специалисты предупредили, что ни в коем случае нельзя кормить лис и лучше находиться от них на безопасном расстоянии.
"Наиболее эффективным, действенным способом предотвратить заражение бешенством, является своевременно проведенная профилактическая иммунизация домашних животных", - напомнили также в Госкомветеринарии Крыма.
