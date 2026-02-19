Рейтинг@Mail.ru
В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/v-alushte-obnaruzhili-zarazhennykh-beshenstvom-lis-1153339641.html
В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис - РИА Новости Крым, 19.02.2026
В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
В Алуште выявили случаи бешенства лис, проведена дезинфекция. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T13:00
2026-02-19T13:00
бешенство в крыму
госкомитет ветеринарии республики крым
алушта
крым
новости крыма
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153339724_0:311:747:731_1920x0_80_0_0_01ba9eb26591a01e3480398be5b730f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Алуште выявили случаи бешенства лис, проведена дезинфекция. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Республики Крым.В ведомстве предупредили, что связи с аномальными морозами на территории полуострова участились случаи появления лис в населенных пунктах, где они ищут себе еду. Животные были замечены в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан, на свалках ТБО, площадках для мусорных контейнеров и т.п..Специалисты предупредили, что ни в коем случае нельзя кормить лис и лучше находиться от них на безопасном расстоянии."Наиболее эффективным, действенным способом предотвратить заражение бешенством, является своевременно проведенная профилактическая иммунизация домашних животных", - напомнили также в Госкомветеринарии Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153339724_0:309:747:869_1920x0_80_0_0_e3e1c2157293a4b6b9dc84cb49ad45f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бешенство в крыму, госкомитет ветеринарии республики крым , алушта, крым, новости крыма, безопасность
В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис

В Алуште выявили случаи бешенства лис

13:00 19.02.2026
 
© Госкомветеринарии РКВ Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
© Госкомветеринарии РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Алуште выявили случаи бешенства лис, проведена дезинфекция. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Республики Крым.
"В связи с выявлением бешенства лис на ограниченной территории – месте нахождения лис, в муниципальном округе Алушта, сотрудниками Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра проведен первый этап дезинфекции эпизоотического очага", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что связи с аномальными морозами на территории полуострова участились случаи появления лис в населенных пунктах, где они ищут себе еду. Животные были замечены в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан, на свалках ТБО, площадках для мусорных контейнеров и т.п..
Специалисты предупредили, что ни в коем случае нельзя кормить лис и лучше находиться от них на безопасном расстоянии.
"Наиболее эффективным, действенным способом предотвратить заражение бешенством, является своевременно проведенная профилактическая иммунизация домашних животных", - напомнили также в Госкомветеринарии Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Бешенство в КрымуГоскомитет ветеринарии Республики КрымАлуштаКрымНовости КрымаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20Как зарождался Крымский мост 10 лет назад
13:15Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
13:06Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам
13:00В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
12:47Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей
12:39Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ
12:22Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча
12:17Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
12:06ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
11:54Дипломатический скандал: в Израиле задержали журналиста Такера Карлсона
11:4121 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
11:20На Южном берегу Крыма перебои в движении транспорта и отключения света
11:09Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
10:57В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
10:45Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
10:3612 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
10:30Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма
10:20Нападение в школе Пермского края – все о ЧП к этом часу
10:11В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
10:08Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
Лента новостейМолния