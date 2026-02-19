Рейтинг@Mail.ru
Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов

Управляющие компании должны возмещать убытки за некачественную работу – Краснов

14:37 19.02.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкЕжегодное совещание судей РФ
Ежегодное совещание судей РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Управляющие компании обязаны полностью возмещать убытки и компенсировать моральный вред за некачественные коммунальные услуги. Об этом в четверг заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, участие в котором принимает президент России Владимир Путин.
"Судам следует иметь в виду, что в таких случаях именно указанные компании несут обязанность полного возмещения убытков и компенсации морального вреда по требованию лиц, чьи права нарушены", – заявил Краснов.
По его словам, эти вопросы остаются особенно значимыми и волнующими для людей, проживающих в аварийных и неблагоустроенных домах.
"Серьезный общественный резонанс вызывают разбирательства жильцов с управляющими компаниями в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг", – констатировал председатель Верховного суда РФ.
В Крыму инспекция по жилнадзору чаще всего проводит проверки работы управляющих компаний по заявкам жителей на необоснованные тарифы, сообщала ранее заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Елена Кухоль.
