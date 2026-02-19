https://crimea.ria.ru/20260219/upravlyayuschie-kompanii-dolzhny-vozmeschat-ubytki-za-plokhuyu-rabotu--krasnov-1153344000.html

Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов

Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов

Управляющие компании обязаны полностью возмещать убытки и компенсировать моральный вред за некачественные коммунальные услуги. Об этом в четверг заявил... РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Управляющие компании обязаны полностью возмещать убытки и компенсировать моральный вред за некачественные коммунальные услуги. Об этом в четверг заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, участие в котором принимает президент России Владимир Путин.По его словам, эти вопросы остаются особенно значимыми и волнующими для людей, проживающих в аварийных и неблагоустроенных домах.В Крыму инспекция по жилнадзору чаще всего проводит проверки работы управляющих компаний по заявкам жителей на необоснованные тарифы, сообщала ранее заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Елена Кухоль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоп после ремонта труб – в Феодосии УК заплатила хозяйке квартирыВ Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезономНекачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январе

