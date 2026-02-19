https://crimea.ria.ru/20260219/ukhudshenie-pogody-v-krymu-dorozhnaya-obstanovka-na-poluostrove-1153326716.html

Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове

Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие, об актуальной обстановке сообщает "Крымавтодор". По данным предприятия, температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Специалисты обрабатывают дороги противогололедными материалами.Красноперекопский район: -3°С, без осадков.Джанкойский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие обработанное, местами влажное.Белогорский район: 0°С, мокрый снег. Покрытие влажное.Бахчисарайский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное.Красногвардейский район: -1°С, покрытие мокрое.Первомайский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.Нижнегорский район: 0°С, местами снег. Покрытие сухое, местами влажное.Сакский район: -2°С, мелкий дождь.Ленинский район: +2°С, без осадков. Покрытие местами влажное.Симферополь и Симферопольский район: -2…-1°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.Алушта и горные участки: +2°С в городе, -4…-3°С на перевалах. Местами снег, покрытие обработанное.Ялта: 0°С, мелкий снег, порывистый ветер. Покрытие мокрое, обработанное.Судак: +1…+3°С, без осадков. Покрытие влажное, местами сухое.Керчь: +3°С, мелкий дождь. Покрытие влажное.Черноморский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное, обработанное.Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Проезд обеспечен по всем направлениям, информирует "Крымавтодор". И рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать возможное образование гололедицы на участках с пониженной температурой, особенно в горной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

