Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове
На крымских дорогах снег и дождь – актуальная обстановка
07:07 19.02.2026 (обновлено: 07:16 19.02.2026)
© КрымавтодорЗимние дороги в Крыму
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие, об актуальной обстановке сообщает "Крымавтодор". По данным предприятия, температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Специалисты обрабатывают дороги противогололедными материалами.
"Температурный фон по республике: от -4° до +3°С. Местами наблюдаются мелкий снег и дождь. Дорожное покрытие преимущественно влажное, обработано противогололедными материалами, местами сухое", – сказано в сообщении.
Красноперекопский район: -3°С, без осадков.
Джанкойский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие обработанное, местами влажное.
Белогорский район: 0°С, мокрый снег. Покрытие влажное.
Бахчисарайский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное.
Красногвардейский район: -1°С, покрытие мокрое.
Первомайский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.
Нижнегорский район: 0°С, местами снег. Покрытие сухое, местами влажное.
Сакский район: -2°С, мелкий дождь.
Ленинский район: +2°С, без осадков. Покрытие местами влажное.
Симферополь и Симферопольский район: -2…-1°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.
Алушта и горные участки: +2°С в городе, -4…-3°С на перевалах. Местами снег, покрытие обработанное.
Ялта: 0°С, мелкий снег, порывистый ветер. Покрытие мокрое, обработанное.
Судак: +1…+3°С, без осадков. Покрытие влажное, местами сухое.
Керчь: +3°С, мелкий дождь. Покрытие влажное.
Черноморский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное, обработанное.
Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Проезд обеспечен по всем направлениям, информирует "Крымавтодор". И рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать возможное образование гололедицы на участках с пониженной температурой, особенно в горной местности.