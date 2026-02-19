Рейтинг@Mail.ru
Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/ukhudshenie-pogody-v-krymu-dorozhnaya-obstanovka-na-poluostrove-1153326716.html
Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове
Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове
На дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие, об актуальной обстановке сообщает "Крымавтодор". По данным предприятия, температура воздуха на территории... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T07:07
2026-02-19T07:16
крымавтодор
крым
новости крыма
дороги крыма
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153326762_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_67e31dad72e239c6c04c900de2454300.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие, об актуальной обстановке сообщает "Крымавтодор". По данным предприятия, температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Специалисты обрабатывают дороги противогололедными материалами.Красноперекопский район: -3°С, без осадков.Джанкойский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие обработанное, местами влажное.Белогорский район: 0°С, мокрый снег. Покрытие влажное.Бахчисарайский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное.Красногвардейский район: -1°С, покрытие мокрое.Первомайский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.Нижнегорский район: 0°С, местами снег. Покрытие сухое, местами влажное.Сакский район: -2°С, мелкий дождь.Ленинский район: +2°С, без осадков. Покрытие местами влажное.Симферополь и Симферопольский район: -2…-1°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.Алушта и горные участки: +2°С в городе, -4…-3°С на перевалах. Местами снег, покрытие обработанное.Ялта: 0°С, мелкий снег, порывистый ветер. Покрытие мокрое, обработанное.Судак: +1…+3°С, без осадков. Покрытие влажное, местами сухое.Керчь: +3°С, мелкий дождь. Покрытие влажное.Черноморский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное, обработанное.Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Проезд обеспечен по всем направлениям, информирует "Крымавтодор". И рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать возможное образование гололедицы на участках с пониженной температурой, особенно в горной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153326762_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_539dcde4bd9b07b25c672c81f8b33ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымавтодор, крым, новости крыма, дороги крыма, крымская погода
Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове

На крымских дорогах снег и дождь – актуальная обстановка

07:07 19.02.2026 (обновлено: 07:16 19.02.2026)
 
© КрымавтодорЗимние дороги в Крыму
Зимние дороги в Крыму
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие, об актуальной обстановке сообщает "Крымавтодор". По данным предприятия, температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Специалисты обрабатывают дороги противогололедными материалами.
"Температурный фон по республике: от -4° до +3°С. Местами наблюдаются мелкий снег и дождь. Дорожное покрытие преимущественно влажное, обработано противогололедными материалами, местами сухое", – сказано в сообщении.
Красноперекопский район: -3°С, без осадков.
Джанкойский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие обработанное, местами влажное.
Белогорский район: 0°С, мокрый снег. Покрытие влажное.
Бахчисарайский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное.
Красногвардейский район: -1°С, покрытие мокрое.
Первомайский район: -3°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.
Нижнегорский район: 0°С, местами снег. Покрытие сухое, местами влажное.
Сакский район: -2°С, мелкий дождь.
Ленинский район: +2°С, без осадков. Покрытие местами влажное.
Симферополь и Симферопольский район: -2…-1°С, местами мелкий снег. Покрытие влажное.
Алушта и горные участки: +2°С в городе, -4…-3°С на перевалах. Местами снег, покрытие обработанное.
Ялта: 0°С, мелкий снег, порывистый ветер. Покрытие мокрое, обработанное.
Судак: +1…+3°С, без осадков. Покрытие влажное, местами сухое.
Керчь: +3°С, мелкий дождь. Покрытие влажное.
Черноморский район: -1°С, мелкий снег. Покрытие влажное, обработанное.
Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Проезд обеспечен по всем направлениям, информирует "Крымавтодор". И рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать возможное образование гололедицы на участках с пониженной температурой, особенно в горной местности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымавтодорКрымНовости КрымаДороги КрымаКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
08:31Когда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную
08:16В Крыму частично обесточены 16 населенных пунктов на севере и ЮБК
08:02Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника – он в тяжелом состоянии
07:52Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки
07:27113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России
07:07Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове
06:39Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве
06:07Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА
00:01Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
23:47Путину понравились крымские лимоны
23:37Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
23:34Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
23:21Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
23:17Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
23:13Маргарита Симоньян: "Горжусь быть первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
Лента новостейМолния