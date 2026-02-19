Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов

Рейтинг@Mail.ru
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138895673_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc1faa36cf1e260b58d04fafd47817d9.jpg
Новости
крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, пожар, новости крыма, общество
В Крыму расширили список подверженных угрозе лесных пожаров населенных пунктов - МЧС

19:19 19.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevТушение лесного пожара на Карадаге
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году расширили список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Отмечается, что в прошлом году в этот перечень входили 423 населенных пункта и 84 садовых товарищества.
"В 2026 году было принято решение расширить список до 535 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров и 88 СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров. Данное решение было принято для усиления профилактической работы по предупреждению распространения огня по итогам особого противопожарного режима 2025 года", - уточнили в МЧС.
Особое внимание при планировании работы на 2026 год было уделено особому противопожарному режиму, активной профилактической и надзорной работе для предупреждения массовых пожаров, добавили спасатели.
В прошлом году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.
В 2025 году на территории полуострова произошло 65 лесных пожаров на общей площади около 140 гектаров, сообщали в ведомстве итоги минувшего года.
