Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов

2026-02-19T19:19

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138895673_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc1faa36cf1e260b58d04fafd47817d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году расширили список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. Отмечается, что в прошлом году в этот перечень входили 423 населенных пункта и 84 садовых товарищества.Особое внимание при планировании работы на 2026 год было уделено особому противопожарному режиму, активной профилактической и надзорной работе для предупреждения массовых пожаров, добавили спасатели.В прошлом году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.В 2025 году на территории полуострова произошло 65 лесных пожаров на общей площади около 140 гектаров, сообщали в ведомстве итоги минувшего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаровКак Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего годаКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни

