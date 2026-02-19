https://crimea.ria.ru/20260219/u-sakskogo-dinozavra-bronti-poyavyatsya-15-malenkikh-druzey-1153355168.html

У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей

В Курортном парке города Саки, который сейчас находится на очередном этапе реконструкции, установят 15 металлических фигурок маленьких динозавров. РИА Новости Крым, 19.02.2026

САКИ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Курортном парке города Саки, который сейчас находится на очередном этапе реконструкции, установят 15 металлических фигурок маленьких динозавров."У каждого города должна быть своя фишка, интересная не только взрослым, но и детям. Динозавр - наш символ города, наша тема. В соседней Евпатории установили маленьких котиков, а нам крымские ремесленники сделали проект динозавриков. Каждый динозаврик со смыслом: один привязан к архитектуре города, второй – солепромышленник, здесь же было производство соли, третий – городской фотограф, будет и тройка динозавров – мама, папа и малыш, символизирующие репродуктивное здоровье", - рассказала РИА Новости Крым глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.Каждая из фигурок будет иметь свою концепцию и смысловую нагрузку, связанную с историей уникального лечебного курорта.Проект носит название "Парк мелового периода", реализовать его хотят за счет инвесторов. Как отметила глава администрации, в парке могут появится не все фигурки сразу, а поэтапно. Кроме того, их количество может быть увеличено.Как отметила Юлия Предыбайло в комментарии РИА Новости Крым, после реконструкции Курортный парк будет охраняться. За порядком в нем будут следить как с помощью камер видеонаблюдения, так и с помощью охранников, которые будут следить за поведением посетителей.Ранее аналогичные проекты маленьких фигурок животных-символов городов установили в Евпатории (котики) и Симферополе (пчелки). Над аналогичным проектом задумываются и в Севастополе: там хотят сделать символом города маленькие кораблики.Полный текст эксклюзивного интервью с Юлией Предыбайло читайте на РИА Новости Крым в пятницу, 20 февраля.

