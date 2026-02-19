https://crimea.ria.ru/20260219/u-sakskogo-dinozavra-bronti-poyavyatsya-15-malenkikh-druzey-1153355168.html
У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей - РИА Новости Крым, 19.02.2026
У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
В Курортном парке города Саки, который сейчас находится на очередном этапе реконструкции, установят 15 металлических фигурок маленьких динозавров. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T18:43
2026-02-19T18:43
2026-02-19T18:54
эксклюзивы риа новости крым
саки
юлия предыбайло
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153354907_0:207:597:543_1920x0_80_0_0_828d85ae540806bd6f7b3633e792c585.jpg
САКИ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Курортном парке города Саки, который сейчас находится на очередном этапе реконструкции, установят 15 металлических фигурок маленьких динозавров."У каждого города должна быть своя фишка, интересная не только взрослым, но и детям. Динозавр - наш символ города, наша тема. В соседней Евпатории установили маленьких котиков, а нам крымские ремесленники сделали проект динозавриков. Каждый динозаврик со смыслом: один привязан к архитектуре города, второй – солепромышленник, здесь же было производство соли, третий – городской фотограф, будет и тройка динозавров – мама, папа и малыш, символизирующие репродуктивное здоровье", - рассказала РИА Новости Крым глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.Каждая из фигурок будет иметь свою концепцию и смысловую нагрузку, связанную с историей уникального лечебного курорта.Проект носит название "Парк мелового периода", реализовать его хотят за счет инвесторов. Как отметила глава администрации, в парке могут появится не все фигурки сразу, а поэтапно. Кроме того, их количество может быть увеличено.Как отметила Юлия Предыбайло в комментарии РИА Новости Крым, после реконструкции Курортный парк будет охраняться. За порядком в нем будут следить как с помощью камер видеонаблюдения, так и с помощью охранников, которые будут следить за поведением посетителей.Ранее аналогичные проекты маленьких фигурок животных-символов городов установили в Евпатории (котики) и Симферополе (пчелки). Над аналогичным проектом задумываются и в Севастополе: там хотят сделать символом города маленькие кораблики.Полный текст эксклюзивного интервью с Юлией Предыбайло читайте на РИА Новости Крым в пятницу, 20 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как найти всех бронзовых котов Евпатории – ФОТО"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградойБронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках
https://crimea.ria.ru/20251103/kak-nayti-vsekh-bronzovykh-kotov-evpatorii---foto--1150633018.html
саки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153354907_0:176:597:624_1920x0_80_0_0_b40b6bda65d416391c17975f0b92b3ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
саки, юлия предыбайло, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым
У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
15 динозавров украсят Курортный парк в Саках
18:43 19.02.2026 (обновлено: 18:54 19.02.2026)
Шеф-редактор специальных проектов
САКИ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Курортном парке города Саки, который сейчас находится на очередном этапе реконструкции, установят 15 металлических фигурок маленьких динозавров.
"У каждого города должна быть своя фишка, интересная не только взрослым, но и детям. Динозавр - наш символ города, наша тема. В соседней Евпатории установили маленьких котиков, а нам крымские ремесленники сделали проект динозавриков. Каждый динозаврик со смыслом: один привязан к архитектуре города, второй – солепромышленник, здесь же было производство соли, третий – городской фотограф, будет и тройка динозавров – мама, папа и малыш, символизирующие репродуктивное здоровье", - рассказала РИА Новости Крым глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.
Каждая из фигурок будет иметь свою концепцию и смысловую нагрузку, связанную с историей уникального лечебного курорта.
Проект носит название "Парк мелового периода", реализовать его хотят за счет инвесторов. Как отметила глава администрации, в парке могут появится не все фигурки сразу, а поэтапно. Кроме того, их количество может быть увеличено.
Как отметила Юлия Предыбайло в комментарии РИА Новости Крым, после реконструкции Курортный парк будет охраняться. За порядком в нем будут следить как с помощью камер видеонаблюдения, так и с помощью охранников, которые будут следить за поведением посетителей.
Ранее аналогичные проекты маленьких фигурок животных-символов городов установили в Евпатории (котики) и Симферополе (пчелки). Над аналогичным проектом задумываются и в Севастополе: там хотят сделать символом города маленькие кораблики.
Полный текст эксклюзивного интервью с Юлией Предыбайло читайте на РИА Новости Крым в пятницу, 20 февраля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: