У исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стена

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Балаклаве во время реставрационных работ на объекте культурного наследия "Родина" произошло частичное осыпание одной из стен. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Пострадавших в результате инцидента нет, все необходимые меры безопасности соблюдены, уточнили в правительстве.Сейчас подрядчик и технадзор проводят дополнительное обследование конструкций.Отмечается, что после реставрации "Родина" сохранит свое назначение: здесь появятся три современных кинозала, восстановят летний кинотеатр, откроются кафе‑бистро, панорамный кино‑бар, туристско‑информационный клуб и выставочное пространство. Кинокультурный центр планирует тесно сотрудничать с местными художниками.Также на набережной Назукина в Балаклаве приступили к подготовительным работам по строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса на 135 номеров. Работы на территории будущей гостиницы проводит инвестор, восстанавливающий кинотеатр "Родина" в Балаклаве. Проект создания комплекса в ноябре 2025 года одобрил Архитектурно-художественный совет Севастополя. В прошлом году проект прошел экспертизу и было получено разрешение на строительство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютВ Алупке ограничат доступ в Милютинский парк15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве

