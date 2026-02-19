У исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стена
16:30 19.02.2026 (обновлено: 17:30 19.02.2026)
© Правительство СевастополяКинотеатр "Родина" в Балаклаве
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Балаклаве во время реставрационных работ на объекте культурного наследия "Родина" произошло частичное осыпание одной из стен. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"В ходе проведения работ на объекте культурного наследия кинотеатр "Монпепос", известного севастопольцам как кинотеатр "Родина", произошло частичное осыпание одной из стен. Здание находится в крайне ветхом состоянии", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет, все необходимые меры безопасности соблюдены, уточнили в правительстве.
Сейчас подрядчик и технадзор проводят дополнительное обследование конструкций.
"Осыпавшийся участок будет воссоздан с максимальной исторической достоверностью — на основании архивных материалов, обмерных чертежей и с применением конструктивных решений и материалов, соответствующих оригинальным", — заявили в подрядной организации.
Отмечается, что после реставрации "Родина" сохранит свое назначение: здесь появятся три современных кинозала, восстановят летний кинотеатр, откроются кафе‑бистро, панорамный кино‑бар, туристско‑информационный клуб и выставочное пространство. Кинокультурный центр планирует тесно сотрудничать с местными художниками.
Также на набережной Назукина в Балаклаве приступили к подготовительным работам по строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса на 135 номеров. Работы на территории будущей гостиницы проводит инвестор, восстанавливающий кинотеатр "Родина" в Балаклаве. Проект создания комплекса в ноябре 2025 года одобрил Архитектурно-художественный совет Севастополя. В прошлом году проект прошел экспертизу и было получено разрешение на строительство.
